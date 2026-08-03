Migrantes quieren quedarse en España

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CEUTA, España.- Dikra, una migrante marroquí de 20 años, había pasado cinco días en Ceuta para el domingo, después de nadar hasta el territorio español junto con su hermana menor y su primo.

Desde entonces, todas sus comidas han provenido de residentes, y no está seguro de cuándo llegará la próxima. Aun así, Dikra tiene claro que no quiere regresar.

"Quiero quedarme. Quiero ir a España", señala Dikra, quien pidió que no se publicara su apellido por motivos de seguridad.

Para la tarde del domingo, Dikra estaba entre los últimos migrantes que quedaban en la ciudad, después de que millas de los 60.000 migrantes que cruzaron la frontera con Marruecos el jueves y el viernes regresaron a pie a ese país. Al menos 72 personas murieron en el cruce, y la crisis humanitaria que provocó la repentina llegada de gente reavivó el debate sobre la inmigración en Europa y más allá.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Tánger, Dikra continuó trabajando como limpiadora, pero decidió irse junto con su hermana y su primo, en parte para escapar de su padre alcohólico. Espera poder aprovechar un diploma de peluquería en la España peninsular, de la que sigue separada por el Estrecho de Gibraltar.