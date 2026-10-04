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Mortal choque en Kenia

Por AP

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Mortal choque en Kenia
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      Nairobi, Kenia.- Al menos 17 personas fallecieron en un accidente de tránsito el que se vieron involucrados varios vehículos en la autopista hacia la ciudad de Mombasa, en la costa de Kenia, informó la policía el sábado. La mayoría de los muertos eran peregrinos que se dirigieron a un lugar de oración.

      El siniestro, registrado en la zona de Salama, ocurrió cuando el conductor de un camión intentó sin éxito adelantar a otro camión; se desvió y provocó una colisión con varios vehículos, entre ellos la furgoneta que llevaba a los peregrinos, explicó la policía local.

      El conductor y 16 pasajeros de la furgoneta, la mayoría mujeres, murieron en el lugar, de acuerdo con las autoridades.

      Los peregrinos se dirigieron a un sitio de oración en el condado de Nakuru, al oeste de la capital, Nairobi, señaló Martin Kivuva, arzobispo de la archidiócesis católica de Mombasa. El prelado dijo en un comunicado que él y otros estaban "profundamente entristecidos" por las muertes. El presidente William Ruto ofreció condolencias a las familias, amigos, feligreses ya toda la comunidad católica "que está de luto por esta dolorosa pérdida". "Oremos por el descanso de sus almas igual que oramos por sus familias", agregó.

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