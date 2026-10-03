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Detienen en Perú a adolescente de trece años por presunto asesinato

Dos menores fueron capturados tras el asesinato de un conductor de transporte público en el Callao.

Por EFE

Octubre 03, 2026 07:39 p.m.
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Detienen en Perú a adolescente de trece años por presunto asesinato
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      Lima, 3 oct (EFE).- La Policía Nacional de Perú detuvo a un adolescente de trece años y a su cómplice, también menor de edad, por presuntamente haber asesinado a un conductor de transporte público mientras realizaba su ruta habitual en el Callao, provincia portuaria vecina a Lima, informaron fuentes oficiales este sábado.

      Detalles confirmados del asesinato

      El conductor de 60 años, que trabajaba para la empresa de transportes Perla Argentina S. A. (PASA), fue asesinado a primera hora del viernes cuando recogía pasajeros en el cruce de las avenidas 2 de Mayo y Miroquesada, en el Callao.

      Según información policial, el asesino disparó hasta siete veces contra su víctima para luego huir junto a un cómplice a bordo de una motocicleta o bicicleta.

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      Acciones de la autoridad

      En una primera intervención, la Policía detuvo en flagrancia a A.O.G., de 34 años, alias 'Negra', quien sería cabecilla de la banda criminal denominada 'Los Calacos Injertados', y a una menor de 14 años.

      Horas más tarde, el general Olger Benavides Ponce, jefe de la Región Policial Callao, confirmó al medio estatal TV Perú que, tras un trabajo de inteligencia operativa, se logró identificar y ubicar a los presuntos autores materiales del crimen.

      El jefe policial señaló que el presunto autor material del asesinato habría sido un menor de 13 años, y agregó que ante la llegada de las autoridades, el otro adolescente de 17 años implicado intentó ocultar la evidencia del crimen al lanzar su teléfono móvil al techo de su vivienda.

      Sin embargo, gracias a un dron de la Policía Nacional se encontró el teléfono, que contenía mensajes extorsivos relacionados al suceso.

      Benavides explicó que las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a los sospechosos y detalló que en una de las imágenes se observa a uno de ellos utilizando las mismas zapatillas que posteriormente fueron encontradas durante la intervención en una de las viviendas.

      Durante el operativo, la Policía incautó a los menores de edad una pistola, celulares, una bicicleta y las zapatillas presuntamente utilizadas al momento del ataque.

      Los adolescentes fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal del Callao para continuar con las diligencias correspondientes.

      En los últimos dos años, la extorsión a conductores de transporte público, muchas veces informal, se ha hecho habitual en Lima y el Callao, donde pequeñas bandas exigen bajo amenazas pagos a los choferes.

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