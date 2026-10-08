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Muere anciana desalojada de su casa en España

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Muere anciana desalojada de su casa en España
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      MADRID.- María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo en la capital española desató protestas en todo el país y desencadenó una crisis política, falleció el miércoles en un hospital.

      El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias en redes sociales después de que activistas y la abogada de Abascal dieron a conocer su fallecimiento. 

      "Maricarmen" se había convertido en un símbolo para los inquilinos que luchan contra la crisis de asequibilidad de la vivienda en España.

      "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen", dijo Sánchez en X. "Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz".

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      Las emociones se convirtieron en enojo en las calles, donde manifestantes reunidos cerca del Parlamento coreaban: "¡Maricarmen vive, la lucha sigue!".

      Una nueva ola de indignación estremeció a España desde el 23 de septiembre, cuando Maricarmen, fue sacada en camilla del apartamento donde vivió siete décadas, después de que la policía retiró a los manifestantes. Imágenes televisadas del desalojo llevaron a miles de personas a salir a las calles de Madrid y otras ciudades del país.

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