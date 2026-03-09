Muere en Kuwait otro militar de EU

Miami, Flo.- Un soldado de Estados Unidos murió en Kuwait por una "emergencia médica", según informó este domingo el Comando Central de EU (CENTCOM), con lo que suman ocho militares estadounidenses fallecidos desde que comenzó la guerra contra Irán hace una semana.

"Un soldado de la Guardia Nacional de EU murió en un incidente relacionado con salud en Kuwait el 6 de marzo durante una emergencia médica. La causa exacta de muerte está bajo investigación", indicó el organismo militar, con sede en Florida, en un comunicado de dos párrafos.

Este deceso trasciende apenas horas después de revelarse que otro militar de Estados Unidos, aún no identificado, murió tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra.

Estos hechos se suman al ataque de Irán con un dron en Kuwait que dejó al comienzo de la guerra seis elementos estadounidenses fallecidos, cuyos cuerpos llegaron el sábado a Estados Unidos en una ceremonia solemne que lideró el presidente estadounidense, Donald Trump.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump prometió el sábado "mantener al mínimo" las muertes estadounidenses, aunque argumentó que esto es parte de lo que ocurre en la guerra.