Mueren 37 por inhalar humo tóxico en Nigeria

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Nairobi, Kenia.- Al menos 37 personas murieron por la inhalación de humos tóxicos mientras presuntamente robaban petróleo de un oleoducto en el sur de Nigeria, en el estado de Rivers, una zona rica en crudo, confirmó una ONG local, mientras la Policía informó sobre el incidente pero no ofreció una cifra de víctimas.

"Al menos 37 personas sospechosas de ser ladrones de petróleo fallecieron tras inhalar lo que localmente se conoce como ´combustible indorama´", señaló el Centro de Defensa de la Juventud y el Medio Ambiente (YEAC-Nigeria, en inglés) en un comunicado recogido por medios locales este viernes.

El incidente se produjo "durante la carga ilegal del producto en un barco en un punto de extracción" en el muelle de Okari, en la zona de Okrika.

Según las informaciones que recibió la ONG de sus voluntarios locales, "los jóvenes habían conectado un tubo a un punto de derivación de una tubería que transporta normalmente el producto desde Indorama Eleme Petrochemical, pasando por la Refinería de Port Harcourt, hasta los buques que llegan cada dos semanas para cargarlo para ser exportado".

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Mientras el buque cargaba el crudo y los presuntos ladrones lo hacían también en sus embarcaciones, "inhalaron el producto que estaba siendo bombeado a alta presión", precisó.