Mueren 37 por inhalar humo tóxico en Nigeria
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Nairobi, Kenia.- Al menos 37 personas murieron por la inhalación de humos tóxicos mientras presuntamente robaban petróleo de un oleoducto en el sur de Nigeria, en el estado de Rivers, una zona rica en crudo, confirmó una ONG local, mientras la Policía informó sobre el incidente pero no ofreció una cifra de víctimas.
"Al menos 37 personas sospechosas de ser ladrones de petróleo fallecieron tras inhalar lo que localmente se conoce como ´combustible indorama´", señaló el Centro de Defensa de la Juventud y el Medio Ambiente (YEAC-Nigeria, en inglés) en un comunicado recogido por medios locales este viernes.
El incidente se produjo "durante la carga ilegal del producto en un barco en un punto de extracción" en el muelle de Okari, en la zona de Okrika.
Según las informaciones que recibió la ONG de sus voluntarios locales, "los jóvenes habían conectado un tubo a un punto de derivación de una tubería que transporta normalmente el producto desde Indorama Eleme Petrochemical, pasando por la Refinería de Port Harcourt, hasta los buques que llegan cada dos semanas para cargarlo para ser exportado".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mientras el buque cargaba el crudo y los presuntos ladrones lo hacían también en sus embarcaciones, "inhalaron el producto que estaba siendo bombeado a alta presión", precisó.
no te pierdas estas noticias
Trump destaca cifras de empleo y presiona a Fed en Washington
EFE
El presidente critica decisión de Corte Suprema sobre aranceles y defiende su poder comercial.
Mexicano se declara culpable por lavado de dinero en EE.UU.
EFE
La investigación de la DEA en Kentucky reveló una red que enviaba dinero ilícito a México mediante criptomonedas.
SIP se pronuncia sobre denuncia de Morena contra TV Azteca
El Universal
El caso genera debate sobre los límites de la intervención electoral en contenidos críticos y humorísticos que involucran a actores políticos.