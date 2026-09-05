logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Mueren 37 por inhalar humo tóxico en Nigeria

Por EFE

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Mueren 37 por inhalar humo tóxico en Nigeria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nairobi, Kenia.- Al menos 37 personas murieron por la inhalación de humos tóxicos mientras presuntamente robaban petróleo de un oleoducto en el sur de Nigeria, en el estado de Rivers, una zona rica en crudo, confirmó una ONG local, mientras la Policía informó sobre el incidente pero no ofreció una cifra de víctimas.

      "Al menos 37 personas sospechosas de ser ladrones de petróleo fallecieron tras inhalar lo que localmente se conoce como ´combustible indorama´", señaló el Centro de Defensa de la Juventud y el Medio Ambiente (YEAC-Nigeria, en inglés) en un comunicado recogido por medios locales este viernes.

      El incidente se produjo "durante la carga ilegal del producto en un barco en un punto de extracción" en el muelle de Okari, en la zona de Okrika.

      Según las informaciones que recibió la ONG de sus voluntarios locales, "los jóvenes habían conectado un tubo a un punto de derivación de una tubería que transporta normalmente el producto desde Indorama Eleme Petrochemical, pasando por la Refinería de Port Harcourt, hasta los buques que llegan cada dos semanas para cargarlo para ser exportado".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mientras el buque cargaba el crudo y los presuntos ladrones lo hacían también en sus embarcaciones, "inhalaron el producto que estaba siendo bombeado a alta presión", precisó.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Trump destaca cifras de empleo y presiona a Fed en Washington
        Trump destaca cifras de empleo y presiona a Fed en Washington

        Trump destaca cifras de empleo y presiona a Fed en Washington

        SLP

        EFE

        El presidente critica decisión de Corte Suprema sobre aranceles y defiende su poder comercial.

        Mexicano se declara culpable por lavado de dinero en EE.UU.
        Mexicano se declara culpable por lavado de dinero en EE.UU.

        Mexicano se declara culpable por lavado de dinero en EE.UU.

        SLP

        EFE

        La investigación de la DEA en Kentucky reveló una red que enviaba dinero ilícito a México mediante criptomonedas.

        SIP se pronuncia sobre denuncia de Morena contra TV Azteca
        SIP se pronuncia sobre denuncia de Morena contra TV Azteca

        SIP se pronuncia sobre denuncia de Morena contra TV Azteca

        SLP

        El Universal

        El caso genera debate sobre los límites de la intervención electoral en contenidos críticos y humorísticos que involucran a actores políticos.

        Ronald Johnson destaca avances históricos contra fentanilo en México
        Ronald Johnson destaca avances históricos contra fentanilo en México

        Ronald Johnson destaca avances históricos contra fentanilo en México

        SLP

        El Universal

        El embajador Ronald Johnson informó que las muertes por sobredosis en EU bajaron 35% y las incautaciones de drogas aumentaron en México.