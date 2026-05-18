Mueren los dos sospechosos del tiroteo en Centro Islámico San Diego
El tiroteo dejó varias personas heridas y movilizó a decenas de vehículos policiales en el lugar.
SAN DIEGO (AP) — Los dos sospechosos de un tiroteo perpetrado el lunes en el Centro Islámico de San Diego están muertos, de acuerdo con una fuente policial que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir más detalles.
Las autoridades habían dicho que creían que varias personas han sido alcanzadas por los disparos en el Centro Islámico, ubicado a unos 14 kilómetros (9 millas) al norte del centro de San Diego. No han divulgado más detalles.
El lugar es la mezquita más grande del condado de San Diego, de acuerdo con su sitio web. El campus incluye la Escuela Al Rashid, que según el sitio web ofrece cursos de idioma árabe, estudios islámicos y el Corán.
Imágenes de televisión tomadas desde el aire mostraban a más de una docena de niños tomados de la mano siendo guiados fuera del estacionamiento del centro, que estaba rodeado por decenas de vehículos policiales.
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La oficina del gobernador Gavin Newsom dijo que estaba siendo informado.
"Estamos agradecidos con los socorristas que acudieron a la escena que trabajan para proteger a la comunidad, e instamos a todos a seguir la orientación de las autoridades locales", publicó su oficina en la red social X.
El sitio web dice que su misión es no sólo servir a la población musulmana sino también "trabajar con la comunidad en general para servir a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación". Allí se realizan cinco oraciones diarias, y la mezquita trabaja con otras organizaciones y personas de todas las religiones en causas sociales.
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