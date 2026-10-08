Mueren tres en ataques en Arabia Saudí

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EL CAIRO.- Tres personas murieron en ataques contra dos aeropuertos en Arabia Saudí, informó el miércoles la Autoridad General de Aviación Civil saudí.

Las autoridades saudíes no culparon a ninguna parte por los asaltos en los aeropuertos de Abha y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, pero los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anteriormente se atribuyeron atentados contra los dos aeropuertos.

El asalto contra el aeropuerto de Abha mató a residentes marroquíes y argelinos e hirió a otras 28 personas, mientras que el lanzamiento contra el Aeropuerto Rey Khalid mató a un ciudadano sudanés e hirió a otras ocho personas, indicaron las autoridades.

Arabia Saudí se ve cada vez más envuelto en el último frente en la guerra de Irán, que también amenaza una alternativa crucial del transporte marítimo al estrecho de Ormuz.

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Ante los nuevos ataques contra la capital saudí, esta semana se levantaron nuevas vallas de malla alrededor de tanques de combustible y otros equipos en las instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco cerca del aeropuerto de la ciudad. El reino, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha visto como activos petroleros y militares se han convertido en objetivos en los últimos días.

El portavoz militar de los hutíes, el general de brigada Yahya Sarí, afirmó en redes sociales que los rebeldes dispararon misiles balísticos y drones en ataques dirigidos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en la capital, Riad.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí para luchar contra los hutíes, el general de división Turki al-Malki, señaló que interceptaron un misil balístico al norte de Riad. Los vuelos se interrumpieron brevemente, según Flightradar24.