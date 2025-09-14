Multaría la FAA con 3.1 millones a Boeing

Arlington.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) busca multas por hasta 3.1 millones de dólares contra Boeing por fallas de seguridad, incluidas aquellas relacionadas con la pérdida del panel de una puerta de un avión de Alaska Airlines en pleno vuelo.

La propuesta de sanción es por violaciones de seguridad que ocurrieron desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2024, informó la FAA.

Ese período incluye la explosión en enero de 2024 de un tapón de puerta en un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines poco después de despegar de Portland, Oregon.

Ninguno de los 171 pasajeros ni los 6 miembros de la tripulación en el vuelo resultaron gravemente heridos. Los pilotos aterrizaron el avión a salva en el aeropuerto del que despegó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En junio, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) dijo que su investigación de 17 meses encontró que las deficiencias en la fabricación y supervisión de seguridad de Boeing, combinadas con inspecciones y auditorías ineficaces por parte de la FAA, llevaron a la explosión del tapón de puerta.