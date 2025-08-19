Naufragio en Nigeria deja 40 desaparecidos

Al menos 40 personas estaban desaparecidas después de que un barco volcara el pasado domingo en un río en el noroeste de Nigeria, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió en la zona de Goronyo, en el estado de Sokoto, mientras el barco transportaba pasajeros a un mercado, informó la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nigeria en un comunicado el domingo por la noche.

La agencia de emergencias dijo que solo 10 personas habían sido rescatadas, y que los equipos continuaban con los esfuerzos de búsqueda y rescate en la zona.

El suceso se sumó a una serie de trágicos incidentes de barcos en las vías fluviales de Nigeria. Los naufragios son habituales en comunidades remotas durante la temporada de lluvias, a menudo causados por embarcaciones sobrecargadas y mal mantenidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mes pasado, un barco que transportaba pasajeros a un mercado en el centro-norte de Nigeria volcó, causando la muerte de al menos 25 personas.

Al menos 326 personas murieron en accidentes de barco en Nigeria en 2024, según un recuento de TheCable, un medio de comunicación local. Los analistas dicen que muchos barcos operan sin chalecos salvavidas, y culpan a la débil aplicación de las normas por parte de las autoridades reguladoras.