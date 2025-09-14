Neonazi, sospechoso de tiroteo en Denver

Denver, Colorado.- Un adolescente sospechoso de perpetrar un ataque a tiros en una escuela secundaria en los suburbios de Denver, que dejó a dos estudiantes en estado crítico, parecía fascinado con tiroteos masivos anteriores, incluido Columbine, y expresó opiniones neonazis en línea, según expertos.

Desde diciembre, Desmond Holly, de 16 años, había estado activo en un foro en línea donde los usuarios ven videos de asesinatos y violencia, mezclados con contenido sobre supremacismo blanco y antisemitismo, según un informe del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación (conocida como ADL).

Holly se disparó a sí mismo después del tiroteo del miércoles en la Escuela Secundaria Evergreen, en el condado de Jefferson. Murió a causa de sus heridas. Aún no está claro cómo seleccionó a sus víctimas. El condado también fue el escenario de la masacre de la Escuela Secundaria Columbine en 1999 que dejó 14 muertos.

Las cuentas de TikTok de Holly contenían símbolos supremacistas blancos, dice el reporte, y el nombre de su cuenta más reciente incluía una referencia a un popular lema supremacista blanco. La cuenta no estaba disponible el viernes. TikTok dijo que las cuentas asociadas con Holly habían sido vetadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un portavoz de la policía del condado Jefferson, Mark Techmeyer, se negó a comentar sobre los hallazgos de la ADL o discutir su investigación sobre el tiroteo. La policía había dicho previamente que Holly fue radicalizada por un “extremista rojo” no especificado, pero sin detalles.

Dos sospechosos recientes en tiroteos escolares estaban activos en el llamado “foro gore” que utilizó Holly: Watch People Die, según la ADL. Holly parece haber abierto su cuenta en el período de un mes entre los tiroteos en Madison, Wisconsin, y Nashville, Tennessee, dijo la ADL.