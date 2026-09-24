Netanyahu niega genocidio en Gaza y critica a delegados en ONU

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Las acusaciones de genocidio israelí en Gaza no sólo son falsas sino "la mayor mentira del siglo", declaró el jueves el primer ministro Benjamin Netanyahu a los líderes mundiales en un discurso desafiante que afirmó el derecho de su nación a librar una guerra contra Irán —y que no fue escuchado por decenas de delegados que abandonaron la sala cuando él entró.

Netanyahu denuncia cobardía de delegados en ONU

Atacar a Irán, afirmó el líder israelí, "fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar" y denunció como "cobardes morales" a la multitud de delegados que abandonaron la Asamblea General de la ONU cuando subió al podio para hablar.

"Al defenderse, Israel también está defendiendo a muchos de los países cuyos delegados acaban de salir de este salón", indicó Netanyahu. "De hecho, quiero que sepan que muchos de sus líderes incluso nos agradecen en privado por eliminar las armas nucleares de Irán".

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Cuando Netanyahu caminó hacia el estrado, estalló una mezcla de vítores, abucheos y abandonos masivos. Decenas de delegados salieron en fila y, después, la mayoría de los asientos quedaron vacíos.

"Orden en el salón, por favor", dijo repetidamente el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman.

"Si hay otros cobardes morales que aún no han salido del salón, por favor háganlo ahora", apuntó el mandatario israelí.

Sus declaraciones —que por momentos sonaron como un discurso de campaña mientras Israel se prepara para elecciones— se produjeron después de una semana llena de discursos de líderes mundiales que acusaron a Israel de genocidio y crímenes de guerra en Gaza.

Mahmud Abás exige acción internacional contra Israel

Los palestinos habían pedido un abandono masivo

La Misión Palestina ante la ONU había pedido previamente a los países que ordenaran a sus delegaciones "abandonar colectivamente la asamblea" una vez que se anunciara al primer ministro israelí.

"Esto enviará un mensaje claro a Netanyahu y a su gobierno de que nadie está dispuesto a ayudar, instigar o ser cómplice de su genocidio y crímenes de guerra y ocupación ilegal, que todos los Estados y pueblos amantes de la paz exigen que debe llegar a su fin", decía el mensaje.

Israel rechaza las acusaciones de que cometió genocidio y crímenes de guerra y de que está ocupando ilegalmente territorio palestino. Todos los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, pero el gobierno israelí insiste en que son legales.

Netanyahu, que suele utilizar ayudas visuales durante sus discursos ante la Asamblea General, en un momento sostuvo un buscapersonas mientras recordaba el 17 de septiembre de 2024, cuando Israel detonó a distancia miles de buscapersonas que habían sido distribuidos al grupo miliciano Hezbollah en Líbano. Ese operativo hirió a más de 3.000 personas y mató a 12, incluidos dos niños.

Recordó a la asamblea la magnitud del ataque del 7 de octubre de 2023, en el que milicianos de Hamás mataron a alrededor de 1.200 personas. "Esto equivale a 40.000 estadounidenses inocentes masacrados en menos de 24 horas", dijo, o 16 veces el número de muertos en los ataques del 11 de septiembre que dejaron casi 3.000 muertos en Nueva York.

Netanyahu agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por tomar medidas decisivas contra Irán, e insistió en que Israel prevalecerá: "Seguiremos ganando porque no tenemos otra opción".

Líder palestino habló por video

Horas antes, el presidente palestino Mahmud Abás se dirigió a la Asamblea General de la ONU y ofreció declaraciones pregrabadas desde su oficina en Ramala, después de que Estados Unidos le negara a él y a otros altos funcionarios palestinos visas para asistir a la reunión por segundo año consecutivo.

La popularidad del líder de 90 años en su país y su relevancia en el extranjero han disminuido. Pero en sus declaraciones, Abás dejó claro que no tenía intención de quedarse en silencio ni quedar marginado.

"No abandonaremos nuestra patria, no aceptaremos el desplazamiento, y no permitiremos que nadie decida nuestro futuro en nuestro nombre", declaró Abás.

Aunque los líderes mundiales han invocado repetidamente la difícil situación de los palestinos en discursos a lo largo de la semana, Abás instó a la comunidad internacional a tomar medidas más tangibles contra Israel.

"¿Cuánto tiempo más seguirán algunos Estados guardando silencio ante Israel o suministrándole las armas que utiliza contra nuestro pueblo? El mundo ha sido testigo del tremendo costo en la Franja de Gaza y Cisjordania", declaró Abás. Añadió: "¿Qué está esperando la comunidad internacional para actuar y proteger al pueblo palestino?"

Netanyahu está en la ciudad de un alcalde que quiere que lo arresten

En años anteriores, ha utilizado su discurso tanto para denunciar a las Naciones Unidas como parciales como para exponer el caso de Israel ante los líderes mundiales. Su intervención —programada en horario estelar en Israel— es la piedra angular de un viaje abreviado a Estados Unidos que se desarrolla bajo la sombra de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, lo calificara de "criminal de guerra" y presionara para su arresto.

Mamdani ha reconocido que Nueva York no tiene autoridad para ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, pero instó a las autoridades federales a hacerlo.

Israel se ha vuelto aislado a lo largo de la guerra en Gaza. La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás atacaron Israel, matando a alrededor de 1.200 personas y secuestrando a 251. Al menos 73.922 palestinos han muerto en la ofensiva posterior de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza, parte del gobierno dirigido por Hamás, cuyas cifras generalmente se consideran fiables por la comunidad internacional.

Un alto el fuego acordado el pasado octubre detuvo lo más intenso de los combates y condujo a la liberación de los rehenes restantes, pero desde entonces los pasos posteriores se han estancado. Israel mantiene el control de la mayor parte de Gaza y continúa llevando a cabo ataques aéreos contra palestinos cerca de zonas controladas por el ejército. Hamás no se ha desarmado ni ha renunciado al poder y no ha habido avances hacia la reconstrucción en el territorio, en su mayor parte destruido.

Netanyahu ha dicho que no se establecerá ningún Estado palestino mientras él sea el líder de Israel y ha argumentado que la Autoridad Palestina no es un socio para la paz.

Netanyahu desestimó los incidentes de violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania como "un puñado de jóvenes delincuentes juveniles" que lanzan piedras, talan olivos y prenden fuego.

"No soporto eso. No toleraré el vigilantismo", aseguró el mandatario israelí antes de acusar a líderes extranjeros y a la prensa internacional de distorsionar la magnitud de la violencia en Cisjordania.

El gobierno de Netanyahu está dominado por colonos y sus aliados, incluido el ministro de la policía. Ha habido pocos arrestos de colonos involucrados en ataques contra palestinos.

Israel capturó Cisjordania y Jerusalén oriental en la guerra de 1967, y los palestinos quieren ambos territorios como parte de su futuro Estado. Los palestinos y gran parte de la comunidad internacional consideran que los asentamientos son ilegales y un obstáculo para crear un Estado palestino viable y contiguo.