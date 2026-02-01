logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNA ODA AL INVIERNO

Fotogalería

UNA ODA AL INVIERNO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

El niño Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados tras ser detenidos en Minnesota y retenidos en Texas.

Por AP

Febrero 01, 2026 11:29 a.m.
A
Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

El niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, detenidos por agentes de inmigración en una redada migratoria en Minnesota y retenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, fueron liberados tras la orden de un juez y regresaron a Minnesota, según la oficina del congresista de Texas, Joaquin Castro.

Padre e hijo fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero y posteriormente trasladados a un centro de detención de migrantes en Dilley, Texas.

Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa. Dijo que Castro los recogió de Dilley el sábado por la noche y los escoltó a casa el domingo a Minnesota.

The Associated Press envió un correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios sobre la liberación del padre y el hijo. Por el momento no ha habido respuesta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Imágenes del niño pequeño con un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man, rodeado de agentes de inmigración, provocaron indignación por las redadas en Minneapolis del gobierno del presidente Donald Trump.

Vecinos y funcionarios escolares afirman que los agentes federales de inmigración usaron al niño de preescolar como "cebo" al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una "mentira absoluta". Aseveró que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas
Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

SLP

AP

El niño Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados tras ser detenidos en Minnesota y retenidos en Texas.

Javier Tarazona es liberado en Venezuela después de 4 Años en prisión
Javier Tarazona es liberado en Venezuela después de 4 Años en prisión

Javier Tarazona es liberado en Venezuela después de 4 Años en prisión

SLP

AP

El activista Javier Tarazona es liberado en Caracas como parte de un proceso de excarcelación liderado por el gobierno de Delcy Rodríguez.

Productiva reunión en EU sobre Ucrania
Productiva reunión en EU sobre Ucrania

Productiva reunión en EU sobre Ucrania

SLP

EFE

Fatal derrumbe en minas de Congo
Fatal derrumbe en minas de Congo

Fatal derrumbe en minas de Congo

SLP

AP