No kings day: colectivos de latinos y mexicanos marchan en EU

Bajo la consigna "No kings day", miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos para manifestarse contra la administración de Donald Trump.

Distintos colectivos de latinos y mexicanos se unieron a la protesta de este sábado 18 de octubre también para rechazar el autoritarismo y para defender la democracia.

Morena en Nueva York compartió en sus redes que "miles de personas están tomando las calles en todo Estados Unidos".

"En Nueva York, la marcha en Times Square y Bryant Park está en pleno auge: ¡voces unidas gritando '¡No hay reyes en Estados Unidos!'", dijo el grupo de morenistas.

Hoy salieron a manifestarse grupos sindicales y migrantes, entre otros, contra distintas acciones de Trump, entre ellas las medidas antiinmigrantes.