Gaza aún espera el ingreso de la ayuda

El Cairo, Egipto.- Palestinos y trabajadores humanitarios esperan ansiosamente la reapertura del cruce fronterizo de Rafah, que es la entrada de alimentos y otro tipo de ayuda a la Franja de Gaza, y la única conexión con el mundo exterior que no estaba controlada por Israel antes de la guerra.

Es probable que el cruce entre Gaza y Egipto vuelva a abrirse el domingo, dijo el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, aunque no se sabe si se abrirá para las entregas de ayuda y para el flujo de personas dentro y fuera del territorio.

Con gran parte de Gaza convertida en escombros y aislada por el hambre, enclave necesita una enorme afluencia de combustible, alimentos, medicinas y tiendas de campaña. El jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, dijo el jueves que se dirigía al cruce y esperaba ver la ruta “llena de camiones, como parte de una oleada masiva de ayuda tras el acuerdo de paz”. Esta es la razón por la cual el cruce es tan vital.

La reapertura del cruce de Rafah facilitaría que los gazatíes buscaran tratamiento médico, viajaran internacionalmente o visitaran a familiares en Egipto, que albergan a decenas de millas de palestinos. También ayudaría a la devastada economía de la Franja, ya que el aceite de oliva y otros productos fabricados por palestinos se venden ampliamente en Egipto y en todo el mundo árabe.

Cerrar el cruce fue “mameluco la columna vertebral de la que muchas familias dependían como salvavidas”, dijo Adel Amr, quien trabaja en el sector del transporte con sede en Cisjordania y ha tratado de organizar envíos de ayuda a Gaza.

“El cruce es un salvavidas para nuestras familias en Gaza. Esta era la única ruta segura para aquellos que querían viajar desde la Franja de Gaza al mundo exterior”, expresó.

¿Qué sigue?

El miércoles, 400 camiones de ayuda pasaron por el lado egipcio en su camino hacia Gaza y avanzaron a través de una zona de amortiguamiento hacia un cruce controlado por Israel a unos pocos kilómetros de distancia. Sin embargo, no está claro, si la ayuda pasó la inspección de seguridad israelí y llegó a quienes la necesitan con desesperación, aunque el Programa Mundial de Alimentos señaló que algunos de sus camiones han logrado pasar.

El lado gazatí del cruce de Rafah resultó gravemente dañado durante la guerra, y se desconoce si hay reparaciones en marcha. Una vez que se reabra, quizás el domingo, Israel acordó adherirse a los términos humanitarios establecidos para un alto el fuego en enero de 2025, que incluyen permitir un cierto número de camiones de ayuda por día en Gaza.