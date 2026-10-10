Nobel de la Paz es para jurista Navi Pillay

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Oslo, Noruega.- La jurista nacida en Sudáfrica y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navanethen "Navi" Pillay, cuya carrera ha abarcado desde defensor de los derechos de Nelson Mandela hasta encabezar un panel que determinó que Israel cometió genocidio en Gaza, ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos que, de acuerdo con el comité del premio, promovieron el derecho internacional en momentos en que se encuentra bajo ataque.

Su victoria seguramente será vista como un rechazo de alto perfil al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quienes han rechazado las conclusiones de la comisión de la ONU que ella encabezó sobre Gaza. Los dos líderes también han sido muy críticos de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional. Pillay ha trabajado en ambas.

Horas después de que se anunciara el premio, el gobierno de Trump impuso nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional como parte de su campaña para desmantelar el tribunal debido a las investigaciones sobre EU y sus aliados, incluido Israel.

En el 125to aniversario de la instauración del premio, el Comité Noruego del Nobel buscó "recordar al mundo que el imperio de la ley, nacional e internacional, sostiene el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver conflictos de forma no violenta. La paz requiere justicia", dijo el presidente del comité Jørgen Watne Frydnes.

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Los jueces "guardan la delgada línea roja entre el orden y el caos", y el mundo necesita juristas "de valor, visión y determinación, cualidades que Navi Pillay demuestra en su trabajo en el estrado".

Pillay, de 85 años, recibió la noticia mientras asistía a un foro en Núremberg, Alemania, donde los juicios a criminales de guerra nazis ayudaron a sentar las bases del derecho internacional. Estaba en la misma sala donde se celebraron los juicios cuando se anunció el premio.

Como joven abogada parte del trabajo de Pillay consistió en establecer derechos clave para los presos políticos retenidos en la isla Robben, entre los que estaba Mandela, quien más tarde ganó el Premio Nobel de la Paz.

Tras el fin del apartheid, Mandela nombró a Pillay como la primera mujer no blanca del país en servir como jueza.

Cuatro de los Premios Nobel de este año se anunciaron a principios de la semana, en categorías de medicina, física, química y literatura. El Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas se anunciará el lunes.