Norcorea afirma que pruebas de misiles incluyen sistema de armas hipersónicas

SEÚL (AP) — Corea del Norte afirmó que su líder Kim Jong Un observó el lunes vuelos de prueba de misiles hipersónicos y subrayó la necesidad de reforzar el disuasivo nuclear del país, mientras intensifica las exhibiciones de armas antes de un importante cónclave político.

El gobierno informó sobre el ejercicio un día después de que sus vecinos dijeran que detectaron múltiples lanzamientos de misiles balísticos y acusaran al Norte de llevar a cabo provocaciones. Las pruebas se realizaron apenas unas horas antes de que el presidente surcoreano Lee Jae Myung partiera hacia China para una cumbre con el presidente Xi Jinping.

La Agencia Central de Noticias de Corea informó que el ejercicio del domingo, que involucró un sistema de armas hipersónicas, tenía como objetivo examinar su preparación, mejorar las habilidades operativas de lanzamientos y evaluar las capacidades disuasivas.

"A través del ejercicio de lanzamiento de hoy, podemos confirmar que se ha llevado a cabo una tarea tecnológica muy importante para la defensa nacional", declaró Kim según la agencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Debemos mejorar continuamente los medios militares, especialmente los sistemas de armas ofensivas", añadió.

La posesión de un arma hipersónica funcional le daría a Corea del Norte la capacidad de penetrar los escudos de defensa de misiles de Estados Unidos y Corea del Sur. En años anteriores, Corea del Norte ha realizado una serie de pruebas para adquirirla, pero muchos expertos extranjeros cuestionan si los misiles han alcanzado la velocidad y maniobrabilidad deseadas durante los vuelos.

En las últimas semanas, Corea del Norte realizó pruebas de lo que llamó misiles de crucero estratégicos de largo alcance y nuevos misiles antiaéreos, y publicó fotos que muestran un aparente progreso en la construcción de su primer submarino nuclear.

Los observadores dicen que Corea del Norte busca demostrar o revisar sus logros en el sector del desarrollo de armas antes del congreso del Partido de los Trabajadores, el primero de su tipo en cinco años. Habrá que ver si Kim utiliza el congreso para establecer un nuevo enfoque en las relaciones con Estados Unidos y reanudar las conversaciones que han estado inactivas durante mucho tiempo.

Se espera que el programa nuclear de Corea del Norte sea discutido cuando Lee y Xi se reúnan para una cumbre más tarde el lunes. La oficina de Lee anunció anteriormente que pedirá a China, el principal aliado y canal económico de Corea del Norte, que desempeñe "un papel constructivo" en los esfuerzos por promover la paz en la península de Corea.

Los últimos lanzamientos siguieron a la audaz operación militar estadounidense del sábado que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro y lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiración de narcoterrorismo. Corea del Norte criticó la operación, diciendo que muestra "la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos".

Muchos expertos dicen que la operación estadounidense probablemente llevará a Kim a seguir expandiendo sus capacidades de armas nucleares, que él cree garantizan la supervivencia de su gobierno y la soberanía estatal frente a las hostilidades norteamericanas.

Durante el ejercicio de lanzamiento del domingo, Kim defendió su impulso por un programa nuclear más fuerte. "Su necesidad se explica por la reciente crisis geopolítica y los complicados eventos internacionales", dijo.