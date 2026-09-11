Modi se reúne con Putin y Pezeshkian en Nueva Delhi

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NUEVA DELHI (AP) — El primer ministro indio Narendra Modi sostuvo conversaciones por separado con el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian en Nueva Delhi el viernes, cuando los países buscan fortalecer sus lazos de cara a una cumbre de las naciones BRICS durante el fin de semana.

Modi y Putin fortalecen cooperación en BRICS

BRICS, presidido por India este año, es un grupo de grandes mercados emergentes y países en desarrollo. El acrónimo del grupo proviene de los nombres de sus miembros fundadores en 2006: Brasil, Rusia, India y China, además de Sudáfrica, que se incorporó poco después. Se ha ampliado para incluir a 11 países miembros que representan aproximadamente a la mitad de la población mundial.

Modi y Putin abordaron la cooperación en los ámbitos político, económico, de defensa, energético y otros sectores. También hablaron sobre la participación de India y Rusia en BRICS e intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales y globales, incluidos los conflictos en Oriente Medio, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de India en un comunicado.

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Modi destaca la participación de Irán en BRICS

Modi agradeció a Pezeshkian la participación de alto nivel de Irán en BRICS, "a pesar de las circunstancias desafiantes", señaló la cancillería india en un comunicado separado, en referencia a la guerra de Irán. El documento también indicó que ambos líderes abordaron los lazos bilaterales.

Su reunión se produjo antes de la cumbre de BRICS del sábado y el domingo, que reunirá a mandatarios como el presidente chino Xi Jinping. El bloque enfrenta una prueba de su unidad durante la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, así como por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China.

Visita de Putin pone de relieve un desafío para India

India ha mantenido estrechos lazos de defensa y económicos con Rusia durante décadas. Nueva Delhi ha pedido diálogo y diplomacia para poner fin a la guerra en Ucrania, al tiempo que mantiene relaciones tanto con Putin como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

India ha rechazado sumarse a los esfuerzos occidentales para aislar a Moscú por la guerra. Al mismo tiempo, Nueva Delhi está impulsando importantes acuerdos de comercio e inversión con Estados Unidos y Europa.

Modi reiteró el viernes que el diálogo y la diplomacia eran el camino a seguir entre Rusia y Ucrania, y afirmó que India estaba lista para ayudar en los esfuerzos de paz, indicó la cancillería india.

Rusia también sigue siendo un proveedor clave de equipo militar para India, aunque Nueva Delhi ha buscado diversificar sus compras de defensa. Además, India ha incrementado marcadamente las importaciones de petróleo ruso con descuento desde la invasión, lo que convierte a la energía en otro pilar de la relación y ayuda a amortiguar el impacto de la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán.

Putin visitó India por última vez en diciembre de 2025, pero a principios de este mes se reunió con Modi en Bishkek, la capital de Kirguistán.

India sigue comprometida con Teherán

A pesar de las asociaciones cada vez más profundas de India con Israel y los Estados árabes del Golfo, Nueva Delhi ha mantenido de manera constante sus lazos con Irán.

Sin embargo, la relación de India con Irán sigue limitada por la geopolítica, cuando Nueva Delhi intenta equilibrar sus intereses estratégicos frente a una fuerte presión occidental. Las severas sanciones de Estados Unidos y las penalizaciones secundarias a empresas que comercian con Irán han obligado a India a detener las importaciones directas de crudo y han dificultado las transacciones bancarias.

Modi pidió esfuerzos sostenidos para preservar la paz y la estabilidad regionales, salvaguardar las rutas marítimas de comercio y proteger a los marinos, detalló el comunicado.

"Creemos que debemos avanzar con una estrategia a largo plazo y de beneficio mutuo", dijo más tarde Modi en una publicación en redes sociales.

Según expertos, la visita de Pzeshkian probablemente tenderá puentes sobre algunas brechas y fortalecerá los lazos con India.

"Dada la presencia del primer ministro Modi en Israel y su enfático apoyo apenas unos días antes que estallara la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la primera visita del presidente Pzeshkian a India adquiere una silenciosa importancia", dijo Praveen Donthi, analista senior del International Crisis Group. "India se ha visto obligada a reconocer la importancia de Irán en la región y a reconsiderar su enfoque".