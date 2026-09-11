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11-S: Embajador Johnson honra a las más de 2 mil víctimas

El embajador recordó a las casi 3 mil víctimas del 11-S, incluyendo 16 mexicanos.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 03:00 p.m.
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11-S: Embajador Johnson honra a las más de 2 mil víctimas
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      Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, declaró que los cárteles mexicanos, como los grupos terroristas, siguen siendo una amenaza y llamó a mantenerse vigilantes.

      Embajador Johnson destaca alianza México-Estados Unidos

      Al honrar junto a su esposa Alina en la embajada de Estados Unidos en México a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre perpetrados por Al Qaeda, el embajador Johnson destacó la relación con México y el apoyo mutuo para la protección de ambos pueblos.

      Comentó que las organizaciones terroristas se adaptan, y tanto sus métodos como sus redes cambian: "Las organizaciones que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar a las comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen representando una amenaza para las sociedades libres en todas partes".

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      "Por eso, el presidente Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. No son simplemente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, utilizan el asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para controlar comunidades enteras e imponer su voluntad", declaró Johnson.

      Al señalar que perjudica a personas inocentes, el diplomático estadounidense dijo que el terrorismo puede cambiar sus métodos y su apariencia, "pero nunca debemos perder de vista lo que realmente es".

      Indicó que el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una alianza que ofrece resultados y que las dos naciones siguen permaneciendo unidas en defensa de la libertad y la democracia.

      Ceremonia en embajada recuerda víctimas y rescatistas

      En la ceremonia solemne, reconoció con gratitud "a quienes estuvieron a nuestro lado" en el rescate de personas en los ataques de 2001, como los rescatistas Los Topos.

      "Honrar a quienes perdimos el 11 de septiembre significa recordar las amenazas que enfrentamos y mantenernos vigilantes ante las amenazas que enfrentamos hoy", declaró.

      El embajador Johnson soltó un "¡Viva México!" y expresó que Dios bendiga la amistad entre Estados Unidos y nuestro país.

      "Es un día muy difícil, un día que cambió el mundo", dijo el embajador al acercarse con los medios de comunicación.

      A través de un video publicado en sus redes sociales, Ronald Johnson recordó a las 2 mil 977 vidas, entre ellas 16 personas mexicanas.

      "Hace 25 años, los Estados Unidos fueron atacados, pero nuestra determinación no fue quebrantada (...). Honramos a quienes respondieron al llamado de servir y recordamos a los amigos y colegas que nunca regresaron a casa.

      "Veinticinco años después, permanecemos unidos en nuestro compromiso de proteger a nuestra gente, estar al lado de nuestros amigos y aliados, y nunca olvidar. Recordamos. Honramos. Permanecemos vigilantes", expresó.

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