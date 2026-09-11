Incendio en ferry de Filipinas deja 35 muertos y 54 desaparecidos

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CORON, Filipinas (AP) — El incendio que calcinó un transbordador de pasajeros en Filipinas, matando al menos a 35 personas, se propagó tan rápido que un hombre no tuvo tiempo de conseguir un chaleco salvavidas cuando era pisoteado por otros, presas del pánico.

Cincuenta y cuatro personas continúan desaparecidas desde que el fuego arrasó el ferry el miércoles por la noche cerca de la provincia suroccidental de Palawan. Hubo 43 sobrevivientes. Imágenes difundidas por la Guardia Costera mostraron el interior calcinado del barco y lo que parecían ser restos humanos, cenizas y metal quemado, incluido un automóvil.

"El fuego se propagó rápidamente. Fue entonces cuando caí al suelo y me quemé la espalda", relató un sobreviviente, Arnulfo Nokki Villanueva, en un video difundido por News5 en el que explica que saltó por una ventana. "Quería conseguir un chaleco salvavidas, pero no pude porque la gente me pisaba. La gente estaba en pánico".

Dificultades en las labores de rescate

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Los rescatistas tuvieron dificultades para entrar el jueves en la embarcación debido al calor y el humo, lo que ralentizó las labores para buscar a pasajeros que podrían haber quedado atrapados. El viernes, la cifra de muertos subió a 35 a medida que se recuperaban más cuerpos.

El ferry zarpó de la capital, Manila, y se encontraba a unos 7,4 kilómetros (4,5 millas) de la aldea de Turda, cerca de su destino, Coron, en la provincia de Palawan, cuando se reportó el incendio —cuya causa aún no se ha determinado.

"Es doloroso pensar que tu hija estaba pidiendo ayuda cuando se quemaba viva", subrayó Lira Daco, que esperaba en un centro de rescate en Turda noticias sobre su hija desaparecida, Cyriel, de 20 años.

"No sé cómo podemos averiguar cuál es mi hija", añadió sobre los restos encontrados en el interior del barco. "Está bien si simplemente se ahogó y podemos recuperar su cuerpo y darle un entierro adecuado. Pero ahora no podemos reconocerla ni abrazarla".

Cifras oficiales y contexto del accidente

Según el manifiesto de a bordo, en el ferry había 134 personas: 117 pasajeros y 17 tripulantes. La embarcación de 53 metros (174 pies) de eslora tenía capacidad para 306 pasajeros y 27 tripulantes. Dos pasajeros incluidos en el manifiesto informaron a las autoridades que no lograron embarcar, señaló la Guardia Costera.

Dos de los sobrevivientes eran turistas de Chile, según Rachel Conserman, empleada de la naviera, Atienza Interisland Ferries Inc. Se están recuperando de sus lesiones en un hospital en Coron, dijo Conserman, añadiendo que no se sabía de otros extranjeros a bordo.

Coron es un destino turístico popular conocido por sus aguas azules y transparentes, acantilados de piedra caliza y formaciones rocosas.

Los ferris son un medio de transporte habitual en el archipiélago filipino. Los incidentes marítimos no son inusuales debido a las tormentas, al mal mantenimiento de los barcos, el hacinamiento y una aplicación irregular de las normas de seguridad, especialmente en provincias remotas.

En 1987, el ferry Dona Paz se hundió tras chocar con un petrolero de combustible en el centro de Filipinas, matando a más de 4.300 personas en el desastre marítimo en tiempos de paz más mortífero del mundo.