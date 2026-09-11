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Saltillo se prepara para la final de la Copa del Mundo de tiro con arco

El evento reunirá a campeones olímpicos y figuras del circuito mundial durante dos días.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 05:28 p.m.
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Saltillo se prepara para la final de la Copa del Mundo de tiro con arco
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- La cuenta regresiva terminó y Saltillo está listo para convertirse en el epicentro del tiro con arco. En pleno corazón de la ciudad, la histórica Plaza de Armas cambió su imagen tradicional para transformarse en un escenario de talla internacional que recibirá a los mejores exponentes del planeta durante la Final de la Copa del Mundo de World Archery 2026.

      Plaza de Armas de Saltillo se adapta para evento internacional

      Con una imponente estructura temporal instalada frente a dos de los edificios más emblemáticos de la capital coahuilense, la Catedral de Santiago y el Palacio de Gobierno, el recinto ofrecerá un marco inigualable para una de las competencias más importantes del calendario internacional.

      Las gradas, con capacidad para cerca de dos mil personas, recibirán a seguidores locales, nacionales e internacionales que presenciarán un espectáculo protagonizado por los 32 mejores arqueros de la temporada. Cada flecha lanzada tendrá como telón de fondo la arquitectura y la historia de Saltillo.

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      Competencia reúne a campeones olímpicos y figuras del circuito

      Durante dos días, la Plaza de Armas será testigo de duelos de alto nivel entre campeones olímpicos, medallistas mundiales y figuras consolidadas del circuito, quienes buscarán cerrar el año con el título más prestigioso de la temporada y regalarle al público jornadas llenas de emoción y precisión.

      "Es un lugar muy bonito, especial para todos los que nos visitan. Hemos crecido con estas vistas y hoy tenerlo en una competencia internacional es algo increíble. Quedará en nuestra memoria al estar con la familia", mencionó Sebastián García a EL UNIVERSAL Deportes.

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