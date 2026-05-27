Ola de calor deja muerte en Europa

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LONDRES.- Por segunda vez en 24 horas, el Reino Unido rompió el martes un récord de temperatura establecido hace más de un siglo mientras una ola de calor abrasa partes de Europa, lo que llevó a los gobiernos a emitir alertas. Se reportaron varios ahogamientos en Reino Unido y Francia porque la gente intenta refrescarse.

Se registró una temperatura de 35,1 grados Celsius (95,2 Fahrenheit) en Kew Gardens, en Londres, informó el servicio meteorológico británico, la Met Office, rompiendo el récord de 34,8 ºC (94,6 ºF) establecido un día antes en Kew. Las lecturas provisionales rompieron el récord de 32,8 ºC (91,4 ºF) establecido en 1922 e igualado en 1944.

Londres también registró una inusual "noche tropical", definida como aquella en la que la temperatura no baja de 20 ºC (68 ºF).

También se batieron récords en Francia, donde las temperaturas alcanzaron los 36 ºC (97 ºF) el lunes en el suroeste del país y, en general, se mantuvieron por encima de los 20 ºC (68 ºF) por la noche.

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El servicio meteorológico francés, Météo-France, indicó que una "cúpula de calor", en el que un frente de alta presión retiene el calor en la zona, está produciendo temperaturas más de 10 ºC por encima de lo habitual para esta época del año.

El clima impredecible y extremo se está volviendo más frecuente a medida que se intensifica el calentamiento planetario. Los expertos afirman que los extremos meteorológicos sin precedentes y mortales, que a veces golpean en momentos anómalos y en lugares inusuales, están poniendo a más personas en peligro.