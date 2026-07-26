Ola de calor extremo afecta centro y sur de Estados Unidos

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El centro y sur de Estados Unidos soporta el domingo un segundo día consecutivo de calor extremo e intensa humedad, sin previsiones de alivio a corto plazo.

Se pronosticaron índices de calor superiores a 40,5 Celsius (105 grados Fahrenheit) desde Minnesota hasta Mississippi, extendiéndose hacia el oeste hasta el sur de California y Nevada. Algunas partes del suroeste podrían registrar temperaturas de hasta 49 C (120 grados Fahrenheit), según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ola de calor y cúpula atmosférica en Estados Unidos

Las condiciones sofocantes, dicen expertos, son el resultado de otra cúpula de calor —un fenómeno en el que las condiciones atmosféricas atrapan el calor, acentuando y prolongando temperaturas ya elevadas.

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El sábado, Rapid City, Dakota del Sur, reportó un récord histórico de 44 grados centígrados (112 grados Fahrenheit). Una carrera de caballos prevista en Canterbury Park, en Shakopee, Minnesota, fue cancelada el domingo debido al calor.

"En este momento, está afectando a mucha gente justo en el medio del país", declaró Bob Oravec, experto del servicio meteorológico. "El núcleo del calor se desplaza hacia el sur a principios de la próxima semana".

Riesgos y recomendaciones ante el calor extremo

El aire húmedo está produciendo volatilidad en la parte superior de la cúpula de calor, causando el riesgo de tormentas eléctricas, inundaciones y granizo alrededor de los Grandes Lagos. Las tormentas están previstas a desplazarse hacia el este en los próximos días.

"Si tienes una cúpula de calor en una parte del país, tendrás un clima correspondiente en otra parte", explicó Oravec. "Todo está relacionado".

Podría haber algo de alivio en el centro de Estados Unidos hacia mediados de la semana, pero las altas temperaturas podrían regresar para el fin de semana, señaló.

Las autoridades advirtieron que los niños y los adultos mayores, junto con personas con ciertas afecciones médicas, corren un riesgo especialmente alto de sufrir reacciones graves, incluida la insolación. Los expertos recomiendan buscar aire acondicionado o un centro de enfriamiento, asegurarse de beber suficiente agua y limitar el tiempo bajo el sol directo.

La parte continental de Estados Unidos soportó la segunda primera mitad del año más calurosa registrada en 2026, según el seguimiento de las temperaturas promedio realizado por los Centros Nacionales de Información Ambiental.