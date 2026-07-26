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Denuncian a RGC de manera formal ante el INE

El recuso se promovió además contra la senadora Ruth González y el Dip. Fed. Gallardo Juárez

Por Ana Paula Vázquez

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian a RGC de manera formal ante el INE
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      La dirigencia estatal de Somos México, llevó al Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia por presuntas infracciones electorales de competencia federal contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la senadora Ruth González Silva, el diputado federal Ricardo Gallardo Juárez y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó su dirigente en el estado, Xavier Nava Palacios.

      El recurso fue promovido mediante un Procedimiento Especial Sancionador y da seguimiento a la denuncia presentada previamente ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Según Nava Palacios, la queja señala posibles actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos federales y la vulneración de los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad.

      El dirigente indicó que solicitaron la intervención del INE debido a que entre las personas señaladas se encuentran una senadora y un diputado federal. También pidieron medidas cautelares para evitar que las conductas denunciadas continúen y representen una ventaja indebida rumbo al proceso electoral de 2027.

      Añadió que la denuncia forma parte de la estrategia jurídica de Somos México para llevar el caso ante todas las instancias competentes. Asimismo, reiteró sus críticas al CEEPAC por encontrarse en periodo vacacional y sostuvo que la vigilancia del cumplimiento de la legislación electoral no debe detenerse.

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      La denuncia se suma a la querella presentada previamente por el abogado Luis González Lozano, en representación de Cambio de Ruta, ante el CEEPAC por los eventos del vigésimo aniversario del gallardismo realizados en la capital potosina y Ciudad Valles.

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