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La mejor manera de celebrar

Se van a un crucero y a Vallarta de fin de cursos

Por Maru Bustos PULSO

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Para el grupo de amigas que concluyeron la secundaria en el Andes International School, la mejor manera de celebrar al cumplir esta meta, fue realizar con sus mamás un crucero que salió de Miami, donde abordaron el Wonder of the seas.

Por su parte, el grupo de "Los Bravos" festejaron también con un viaje sólo hombres, acompañados de sus papás, a Vallarta.

Unos días después de su regreso, tras unas semanas de divertidas experiencias y anécdotas, se reunieron todos los compañeros de generación para celebrar con una estupenda cena baile de graduación.

Con el entusiasmo y optimismo que poseen llegaron al encuentro acompañados de sus papás.

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Los detalles y elementos emblemáticos del colegio hicieron que la celebración resultara aún más que especial. ¡Vaya que estuvieron felices!

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