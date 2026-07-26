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Fallece ciclista al hacer deporte en la Presa

Le dio un infarto y otros compañeros intentaron ayudarlo pero no tuvieron éxito

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Fallece ciclista al hacer deporte en la Presa
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      Cuando hacía un recorrido por el rumbo de la Presa de San José, un ciclista perdió la vida víctima de un infarto, otros compañeros que lo vieron desplomarse intentaron auxiliarlo pero por desgracia nada pudieron hacer y cuando los paramédicos arribaron tampoco pudieron reanimarlo.

      Fue cerca de las diez de la mañana de este lunes cuando se reportó que el hombre de 60 años de edad se había infartado al ir a bordo de su bicicleta en que hacía deporte por un camino cercano a la Presa de San José, frente a una casa abandonada.

      En redes sociales se difundieron fotografías del infortunado con el fin de localizar a sus familiares y se avisaba que le había dado un infarto, según una licencia de conducir que portaba, se le identificó con el nombre de Carlos Arturo Sánchez Luna.

      Algunos compañeros intentaron ayudarlo y llamaron a los cuerpos de emergencia, al sitio llegaron los paramédicos pero cuando lo revisaron se determinó que ya nada había por hacer puesto que había perdido la vida a causa del infarto.

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      Se dio aviso a las autoridades y al sitio arribó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

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