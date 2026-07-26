Mustang embiste a motociclista y causa tragedia
El conductor de la motocicleta murió y otras dos personas resultaron lesionadas
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Una persona murió y dos más resultaron lesionadas en un trágico accidente registrado sobre la avenida Seminario, a la altura del puente del Canalón Españita, en la colonia Las Mercedes.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la mañana, donde se vieron involucrados un automóvil Ford Mustang color rojo y una motocicleta. De acuerdo con la información, el automóvil impactó a la motocicleta y posteriormente terminó derribando la pared del Seminario.
En el lugar, el motociclista perdió la vida.
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