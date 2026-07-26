Emboscan y matan a dos agentes de la Guardia Civil
La agresión ocurrió en la comunidad Cerrito de la Cruz; corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para localizar a los responsables.
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Dos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) murieron tras ser atacados la mañana de este domingo en la comunidad Cerrito de la Cruz, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban labores de vigilancia y patrullaje cuando fueron agredidos. La dependencia no precisó las circunstancias del ataque, el número de agresores ni el tipo de armas utilizadas.
Después de los hechos, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para buscar y detener a los probables responsables.
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Las corporaciones de seguridad mantienen las investigaciones para esclarecer la agresión y determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.
La SSPC pidió a la población evitar la difusión de información que no haya sido confirmada por fuentes oficiales.
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