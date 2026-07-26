Noel León gana en Hungría y recibe felicitación de Checo Pérez
La victoria de León marca un hito para México en la categoría de Fórmula 2, consolidando su lucha por el campeonato.
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"Checo" Pérez felicita a Noel León por su triunfo en Hungría
Domingo, 26 de julio de 2026 16:18 | Deportes | F1-PÉREZ
CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Este domingo los aficionados mexicanos vivieron diversas emociones por el Gran Premio de Hungría, donde pilotos aztecas tuvieron lugar en el circuito de Budapest, unos con mejores actuaciones que otros.
Noel León hace historia con victoria en Fórmula 2
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Sergio Pérez sumó un abandonó más en la temporada de Fórmula 1 con Cadillac, lo que rompió el corazón de los miles de seguidores tricolores que se despiertan cada día para verlo correr.
Antes de la carrera de "Checo", hubo un gran momento para el deporte motor de nuestro país.
Noel León se llevó la victoria en el Hungaroring para hacer historia al ser el primer mexicano en Fórmula 2 en ganar la feature race de la categoría.
Con una estupenda actuación, el volante regiomontano ganó la carrera principal y así continúa con la pelea por el campeonato de pilotos, aunque está un poco lejos de los líderes.
Encuentro entre Checo Pérez y Noel León tras la carrera
"Checo" Pérez y Noel León comparten emotivo momento
Una vez finalizada la carrera de la categoría que está por debajo de la F1, el volante de Campos Racing se cruzó con el de Cadillac, quien iba camino a prepararse para correr en el circuito de Budapest.
El experimentado piloto intercambió un par de palabras con el joven mexicano: "vi que te estaban alcanzando al final", le dijo "Checo" a Noel, quien procedió a explicarle como defendió la primera posición para quedarse con la victoria.
"Lo importante es que salió. A seguirle wey, a seguirle así", expresó Pérez a León, quien disfrutaba de un helado tras su gran actuación.
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