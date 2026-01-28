Organizadores de "No Kings" esperan la mayor protesta en la historia de EEUU

Una tercera ronda de protestas "No Kings" (Sin reyes) se avecina esta primavera, y los organizadores planean las manifestaciones más grandes hasta la fecha en todo Estados Unidos para oponerse a lo que describen como el autoritarismo del régimen del presidente Donald Trump.

Las manifestaciones anteriores han atraído a millones de personas, y los organizadores dicen que esperan un número aún mayor el 28 de marzo tras la ofensiva del mandatario contra la inmigración en Minneapolis, donde dos personas han perdido la vida en enfrentamientos violentos.

"Esperamos que esta sea la protesta más grande en la historia de Estados Unidos", dijo a The Associated Press Ezra Levin, codirector ejecutivo de la organización sin fines de lucro Indivisible, antes del anuncio del miércoles. Predijo que podrían asistir hasta 9 millones de personas.

Las protestas "No Kings", organizadas por una constelación de grupos en todo el país, han sido un punto focal de la indignación por los intentos de Trump de consolidar y expandir su poder.

"Esto es en gran parte una respuesta a una combinación de los atroces ataques provenientes del régimen contra nuestra democracia y nuestras comunidades, y una sensación de que nadie viene a salvarnos", señaló Levin.

El año pasado, Trump dijo que, en su opinión, los asistentes "no representaban a la gente de nuestro país", e insistió en que "no soy un rey".

"No Kings" cambia de enfoque tras las muertes en Minneapolis

La más reciente ronda de protestas ya estaba en proceso antes de la ofensiva en Minneapolis. Sin embargo, el asesinato de dos personas por agentes federales en las últimas semanas ha reenfocado los planes.

Levin dijo que quieren mostrar "apoyo a Minnesota y a las comunidades inmigrantes de todas partes" y oponerse "a la fuerza policial secreta que asesina a estadounidenses y viola sus derechos constitucionales básicos".

"Y lo que sabemos es que la única manera de defender esos derechos es ejercerlos, y se hace de maneras no violentas pero contundentes, y eso es lo que espero ver en 'No Kings' tres", afirmó.

Trump ha defendido ampliamente su agresiva campaña de deportación y ha culpado a las autoridades locales por negarse a cooperar. Sin embargo, recientemente ha señalado un cambio, en respuesta a la preocupación bipartidista por el asesinato de Alex Pretti, ocurrido el sábado en Minneapolis.

Protestas anteriores de "No Kings" han convocado a millones de personas en todo el país

En junio, las primeras manifestaciones "No Kings" se organizaron en casi 2.000 sitios a nivel nacional, incluidas ciudades, pueblos y espacios comunitarios. Esas protestas se produjeron tras los disturbios provocados por redadas de inmigración federales y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines por parte de Trump en Los Ángeles, donde las tensiones escalaron y los manifestantes bloquearon una autopista y prendieron fuego a vehículos.

También se organizaron en gran parte para protestar por un desfile militar en la capital del país que marcó el 250 aniversario del Ejército y coincidió con el cumpleaños de Trump. Los organizadores de "No Kings" en ese momento llamaron al desfile una "coronación" que representaba simbólicamente lo que caracterizaron como el creciente autoritarismo de Trump.

En respuesta, algunos políticos conservadores condenaron las protestas como manifestaciones de "odio a Estados Unidos".

En octubre, durante una segunda ronda de protestas, los organizadores dijeron que se llevaron a cabo manifestaciones en unas 2.700 ciudades y pueblos de todo el país. En ese momento, Levin señaló la amplia ofensiva de Trump contra la inmigración, sus promesas sin precedentes de usar el poder federal para influir en las elecciones intermedias, las restricciones a la libertad de prensa y las represalias contra oponentes políticos, pasos que, dijo, representaban en conjunto una amenaza directa a los derechos protegidos constitucionalmente.

En las redes sociales, Trump y la cuenta oficial de la Casa Blanca se burlaron de las protestas, publicando imágenes generadas por computadora del presidente con una corona.

Los grandes días de protesta son momentos que captan titulares, pero Levin dijo que grupos como el suyo están decididos a mantener entrenamientos constantes y una organización de nivel intermedio con la esperanza de fomentar una resistencia sostenible a las acciones del gobierno de Trump.

"No se trata de demócratas contra republicanos. Se trata de si realmente tenemos una democracia, y qué vamos a decirles a nuestros hijos y nietos sobre lo que hicimos en este momento", señaló Levin. "Creo que eso exige un tipo de compromiso persistente".