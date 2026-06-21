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Ormuz, desafío para el acuerdo

Donald Trump amenaza con cobrar peaje si no hay un acuerdo final con Irán en 60 días

Por AP

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Ormuz, desafío para el acuerdo
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      Tiro, Líbano.- Irán anunció el sábado el cierre del estrecho de Ormuz debido a los ataques israelíes contra Líbano y advirtió que, si bien sus negociadores se dirigen a Suiza para sostener conversaciones, es poco probable que allí ocurra mucho si los combates no se detienen.

      En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer gravámenes en la crucial vía fluvial si no se alcanza un acuerdo final con Irán en 60 días, explicando que el dinero será por "servicios prestados como el Ángel Guardián a los países de Oriente Medio". En su publicación en redes sociales, subrayó que el acuerdo prevé un tránsito sin mercancías durante 60 días.

      Los anuncios indican un inicio difícil para las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán que, según Pakistán, mediador clave, comenzarán ESTE domingo, con la participación también de mediadores qataríes.

      El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió hacia Suiza la tarde del sábado, justo cuando la televisión estatal iraní publicó un video que mostraba la llegada de los negociadores de Irán. Su equipo está integrado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y funcionarios del banco central y del sector petrolero, entre otros funcionarios. En el acuerdo se prevé que se descongelen miles de millones de dólares de los activos de Irán.

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      El estrecho de Ormuz ha vuelto a surgir como un punto central. El mando militar conjunto de Irán informó sobre el cierre del estrecho mencionando una "clara violación" de los compromisos de Estados Unidos por no poner fin a la guerra. El acuerdo provisional pretende detener los combates en todos los frentes.

      "Irán no controla el estrecho de Ormuz. El tráfico continúa fluyendo, y las fuerzas estadounidenses vigilan la situación para garantizar que esto siga siendo así", dijo el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos. El ejército resaltó que 55 barcos mercantes transitaron el sábado con más de 17 millones de barriles de petróleo.

      Los barcos habían comenzado a transitar por el estrecho después que se firmara a principios de semana el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, un hito que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Estados Unidos levantó su bloqueo de los puertos de Irán y ahora permite que Teherán venda su petróleo libremente, términos que han llevado a algunos miembros del Congreso estadounidense a preguntarse si la guerra valió la pena.

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