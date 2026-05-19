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Otro buque con ayuda ya arribó a La Habana

Por AP

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Otro buque con ayuda ya arribó a La Habana

La Habana, Cuba.- Un buque comercial cargado con ayuda humanitaria procedente de México y Uruguay llegó el lunes a La Habana en medio de las dificultades económicas que atraviesa la isla.

"Deseamos expresar el más profundo y sincero agradecimiento al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a su querido pueblo por el generoso envío de donativo de alimentos a nuestra isla", expresó el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, citado por el portal oficial Cubadebate.

Al recibir al buque en el puerto habanero, el funcionario  de Industriatambién agradeció los donativos de movimientos solidarios uruguayos.

El buque Asian Katra salió de Veracruz la semana pasada y es el octavo envío que se realiza desde México , indicó el embajador mexicano en la isla Miguel Ignacio Díaz Reynoso, quien también estuvo en el puerto.

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A diferencia de las veces anteriores en que los buques pertenecían a la Armada mexicana, en esta ocasión la carga fue transportada por un barco mercante de bandera panameña.

El cargamento incluye 1,700 toneladas de artículos de aseo y productos alimenticios como leche en polvo, arroz y frijoles.

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