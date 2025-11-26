Palestine Action desafía prohibición gubernamental en el Tribunal Superior

LONDRES (AP) — Abogados de un grupo propalestino que ha sido proscrito por el gobierno británico acudieron a los tribunales el miércoles en un intento de revocar su clasificación como organización terrorista.

Palestine Action está solicitando al Tribunal Superior que dictamine que el gobierno cometió un error al clasificarlo como un grupo terrorista junto a organizaciones como Al Qaeda y Hamás.

Raza Husain, abogado de Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, afirmó que la prohibición fue un "abuso autoritario del poder estatutario, mal considerado, discriminatorio y carente de debido proceso".

El gobierno prohibió Palestine Action después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea en junio para protestar contra el apoyo militar británico a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.

Palestine Action ha llevado a cabo protestas de acción directa en sitios militares e industriales en el Reino Unido desde su formación en 2020, incluyendo irrupciones en instalaciones propiedad del fabricante de armas israelí Elbit Systems UK. Las autoridades dicen que las acciones del grupo han causado daños por millones de libras que afectan la seguridad nacional.

La proscripción convirtió en delito la pertenencia o el apoyo al grupo, castigable con hasta 14 años de prisión.

Más de 2.000 personas han sido arrestadas en todo el Reino Unido desde la prohibición por sostener carteles en protestas que decían "Apoyo a Palestine Action". Más de 130 han sido acusadas bajo la Ley de Terrorismo.

Decenas de simpatizantes del grupo protestaron fuera del Tribunal Superior al inicio de la audiencia de tres días el miércoles, y varios fueron arrestados.

Los simpatizantes de Palestine Action y los grupos de libertades civiles dicen que los arrestos por protestas pacíficas atropellan la libertad de expresión y el derecho a protestar.

"La acción directa y la desobediencia civil no solo deben ser toleradas, sino valoradas", declaró Husain durante la audiencia del miércoles.

"Es una tradición honorable, tanto en nuestro derecho consuetudinario como en cualquier democracia liberal con una comprensión desarrollada del Estado de Derecho".

"Las sufragistas habrían sido susceptibles de proscripción si el régimen de la Ley de Terrorismo de 2000 hubiera estado en vigor a principios del siglo XX", añadió.