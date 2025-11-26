Inicia Jair Bolsonaro su condena de 27 años

BRASILIA, Brasil.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó el martes a cumplir su condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, para sorpresa de muchos en la nación sudamericana que dudaban que alguna vez terminaría tras las rejas.

El juez del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien ha supervisado el caso, dictaminó que el exmandatario permanecería en custodia después de ser arrestado preventivamente el sábado.

Partidarios y detractores del atribulado líder se reunieron fuera de la sede de la policía federal desde que se emitió la orden, algunos pidiendo su liberación y otros brindando por su encarcelamiento.

El líder de extrema derecha había estado bajo arresto domiciliario desde el mes de agosto pasado y fue detenido el sábado después de tratar de romper su monitor de tobillo. Bolsonaro atribuyó este intento a “alucinaciones”, una afirmación que De Moraes desestimó en su orden de arresto preventivo.

Bolsonaro no tendrá ningún contacto con los pocos internos en la sede de la policía federal. Su habitación de 12 metros cuadrados tiene una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio, según la policía federal. Tendrá acceso libre a sus médicos y abogados, pero otros deberán obtener la aprobación del Tribunal Supremo para acceder a él.