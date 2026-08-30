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Pandilla libera a varias mujeres y niños en Haití

Por AP

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Pandilla libera a varias mujeres y niños en Haití
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      Puerto Príncipe, Haití.- Seis niños y siete mujeres fueron liberados por una pandilla en Haití que secuestró a más de 50 personas tras lanzar, hace casi una semana, un ataque mortal contra una comunidad cercana a Puerto Príncipe, la capital del país, según la UNICEF.

      La agencia de Naciones Unidas para la infancia informó a última hora del viernes que entre los liberados hay tres menores de 2 años, uno de 7 y dos adolescentes.

      "Esta liberación ofrece un inusual momento de esperanza en medio de la violencia que amenaza a los niños en Haití", comentó Yannig Dussart, representante adjunto de UNICEF en el país. "El secuestro en Kenscoff no fue un incidente aislado, sino otro duro recordatorio de la magnitud y la frecuencia de los ataques contra los niños en todo el país".

      La UNICEF señaló que trabajó con líderes comunitarios para lograr la liberación de las mujeres y los niños. Hasta el momento, se desconoce si necesitan tratamiento médico o si hay más mujeres y niños retenidos.

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      Las pandillas mataron al menos a 47 personas en el ataque realizado la noche del domingo en Kenscoff, una comunidad agrícola antes pacífica enclavada en las colinas sobre la capital de Haití.

      Indrika Ratwatte, secretaria general adjunta interina para asuntos humanitarios, dijo al Consejo de Seguridad que el ataque en Kenscoff obligó a más de 2.600 personas a huir de sus hogares, muchas por segunda vez. Señaló que la gente está traumatizada, buscando a familiares desaparecidos e insegura sobre el futuro.

      Casi 1,5 millones de personas, el 12% de la población de Haití, están desplazadas internamente. La mitad de ellas son menores, afirmó Ratwatte.

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