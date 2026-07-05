Papa homenajea a los migrantes

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV aseguró este sábado, durante su visita a la isla italiana de Lampedusa, que los miles de muertos registrados en el mar Mediterráneo son víctimas tanto de "decisiones tomadas" como de "decisiones omitidas", y denunció la indiferencia ante el drama migratorio.

Durante la homilía de la misa celebrada en la isla italiana, el pontífice trazó un paralelismo entre la parábola evangélica del buen samaritano y la actual crisis humanitaria en el Mediterráneo, al denunciar que la indiferencia, los intereses económicos y la ausencia de políticas eficaces perpetúan el sufrimiento de quienes intentan alcanzar Europa.

"El desinterés por el bien común y la corrupción en los lugares de proveniencia, un sistema económico mundial que genera pobreza y exclusión, el miedo que fomenta prejuicios y desprecio", afirmó.

Añadió que también contribuyen "el pensamiento de que estos problemas no nos competen, los cálculos criminales de quien se lucra a costa del drama de otros, el paso lento y difícil de una mera gestión de las emergencias a la elaboración de políticas orgánicas y compartidas", todo lo cual reproduce, hoy, el apresurado "pasar de largo" del relato evangélico.

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"He venido a agradecerles, hermanos y hermanas de Lampedusa, por la proximidad que muchos entre ustedes han decidido ejercitar", dijo.

"El mar se ha quedado con los otros, aquellos que no han conseguido llegar a donde esperaban. Sin embargo, sentimos su presencia, que nos interpela tanto como la de aquellos que han desembarcado, necesitados de atención y ayuda", añadió.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha registrado más de 35.000 migrantes desaparecidos en el Mediterráneo desde 2014, aunque se cree que la cifra real de muertos es muy superior, dado el incontable número de naufragios "invisibles" que nunca se registran.