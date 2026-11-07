Peña, destituido y bajo arresto domiciliario

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Asunción, Paraguay.- El destituido presidente paraguayo Santiago Peña fue puesto bajo arresto domiciliario bajo sospecha de abuso de confianza, poco después de que el Senado lo destituyera por el colapso de un importante banco vinculado a su gobierno.

De manera unánime, los 44 senadores presentes votaron a favor de destituir a Peña por faltas graves en el cargo, poniendo un dramático fin a una de las presidencias más estables de Sudamérica. El veredicto llegó apenas tres días después de que los reguladores incautaran Ueno Bank, congelando el acceso de casi 3 millones de clientes a sus ahorros y tarjetas bancarias, y desencadenando una crisis política.

Según una carta dirigida al comandante de la policía nacional, los fiscales ordenaron que Peña permaneciera detenido en su casa hasta que sea llevado ante los fiscales de la unidad de delitos económicos y anticorrupción.

Los legisladores acusaron a Peña de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno mientras los reguladores pasaban por altos préstamos internos riesgosos. Peña ha negado haber cometido delito alguno.

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La destitución de Peña le impide acceder al escaño vitalicio en el Senado otorgado a los expresidentes elegidos democráticamente bajo la Constitución de Paraguay, negándole la inmunidad parlamentaria que lo acompañaría. También investigan a funcionarios y exfuncionarios del banco central y del fondo de pensiones.

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó. Sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, argumentaron que los legisladores debían haber aprobado su salida en lugar de seguir adelante con el juicio político.

En un mensaje de despedida antes del veredicto, Peña expresó su esperanza de que su salida evitara más daño a Paraguay.

"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad", escribió. "Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas".

La indignación pública ha crecido con cada día que pasa. Mientras los senadores deliberaban el viernes, multitudes de manifestantes que exigían la devolución de sus ahorros congelados y que los responsables del colapso de Ueno rindieron cuentas marcharon por Asunción.