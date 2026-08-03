Piloto de avioneta reportó falla mecánica

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LIMA.- El piloto de la aeronave que se estrelló en el sur de Perú —incidente que dejó 13 muertos, entre ellos 11 turistas extranjeros— habría reportado una falla mecánica durante el vuelo, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. Los investigadores recaban indicios en la zona.

El siniestro ocurrió la víspera, cuando la avioneta C208B, matrícula OB-2001, de la empresa Aerodiana se estrelló en el sector de Pueblo Viejo, en la región sureña de Ica. La aeronave partió desde Pisco con el objetivo de sobrevolar las icónicas Líneas de Nazca , unos geoglifos gigantes grabados en el desierto hace más de 1.500 años.

Autoridades confirmaron la muerte de siete italianos, dos españoles y dos alemanes, y dos tripulantes peruanos.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó el domingo en la red social X el "profundo pesar" por la muerte de sus compatriotas, y se solidarizó con los familiares.

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Tras arribar a la zona, el ministro Valencia declaró a la prensa que los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos buscan "la evidencia mecánica que guarda el motor", para obtener información y "contrarrestarla con las grabaciones.