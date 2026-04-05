Piloto estadounidense hallado sano tras rescate en Irán

WASHINGTON, EU., abril 5 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

recuperó, en un operativo que involucró a centenares de militares, al segundo piloto del caza

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

enEl presidente estadounidense,, celebró que el piloto fuera hallado "sano y salvo" en "una de las operaciones más audaces de la historia" del país."Está, pero. Nadie resultóen la operación", afirmó el mandatario.Por su parte, losafirmaron haber destruido "uno de sus aviones que lo buscaba".Mientras tanto,aún tiene unas horas para llegar a un acuerdo sobre la apertura del Estrecho de Ormuz o será "un infierno", escribió Trump en Truth, recordando el ultimátum que emitió el 26 de marzo para el 6 de abril.rechazó la amenaza. "Que se vayan al infierno, tenemos una", afirmó.Durante la noche, se produjeron ataques contra los países del Golfo:atacaron las plantas de petróleo, energía y desalinización de, y las industrias de aluminio de los Emiratos.Se activó unay laen la zona de la central nuclear de Bushehr.El rescate del copiloto estadounidense desaparecido ense produjo tras unade dos días entre las fuerzas estadounidenses e iraníes: comandos estadounidenses recuperaron al soldado gracias a una operación a gran escala en la que participaron cientos de soldados de las, según informó el "New York Times".No hubo bajas entre las tropas estadounidenses que formaban parte del equipo de rescate, declaró un alto funcionario militar del. Todos los comandos regresaron sanos y salvos.Aviones de rescate aterrizaron enpara brindar el tratamiento necesario al oficial, quien se encontraba a salvo.Localizar alderribado, quien se escondió con poco más que una pistola para defenderse, fue lapara el ejército estadounidense durante lasLa operación involucró a cientos de soldados de las, decenas de aviones de combate y helicópteros, así como, espaciales y de inteligencia.Aviones de ataque lanzarony abrieron fuego contra convoyes iraníes para mantenerlos alejados del área donde se escondía el. Cuando las fuerzas estadounidenses convergieron en torno alderribado, se desató un, según dos ex altos mandos militares familiarizados con el asunto.El, equipado con una baliza de radio y un dispositivo de, logró coordinarse con las fuerzas involucradas en el rescate.En un giro inesperado, dos aviones de transporte que debían llevar a las tropas a un lugar seguro quedaron varados en unade. Se enviaron tres aeronaves para recuperar al personal militar, mientras que las otras dos fueronpara evitar que cayeran en manos enemigas.Finalmente, según el "New York Times", el F-15E fue derribado en una región decon una intensa oposición al gobierno iraní. Por consiguiente, el soldado desaparecido podría haber contado con la ayuda de lapara obtener refugio y asistencia.