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Policía británica investiga el choque de dos trenes

Por AP

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Policía británica investiga el choque de dos trenes
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      Londres, Ing.- Nueve personas se encontraron en estado crítico el sábado tras una colisión registrada entre dos trenes de pasajeros en el centro de Inglaterra la noche anterior que provocó la muerte del maquinista de una de las locomotoras, informó la policía.

      La jefa de la Policía de Transporte Británica, Lucy D´Orsi, señaló que más de 80 personas fueron atendidas en hospitales tras el choque a última hora de la tarde del viernes, y que 28 siguieron hospitalizadas un día después.

      La policía e investigadores de incidentes trabajan para entender por qué un tren de cercanías con destino a la estación St. Pancras de Londres se estrelló contra la parte trasera de otro tren que se dirigía al mismo destino.

      Las fotos y videos publicados en redes sociales mostraban a decenas de personas, algunas con vendajes pero también muchas que parecían ilesas, de pie y sentadas entre vehículos de emergencia en una carretera paralela a las vías del tren .

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      En los últimos años, los ferrocarriles del Reino Unido han tenido uno de los mejores historiales de seguridad del mundo.

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