FGR vincula secuestro de El Mayo con beneficios a Ovidio Guzmán

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó sobre el operativo de captura de Ismael Zambada García, "El Mayo" realizado hace casi dos años tras la presunta intervención del Buró Federal de Investigación (FBI).

FGR vincula secuestro de El Mayo con beneficios otorgados a Ovidio Guzmán

Godoy Ramos señaló que, por la cercanía de los hechos, existen indicios de una posible relación entre esa operación y los beneficios otorgados por las autoridades estadounidenses a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En conferencia de prensa, la fiscal explicó que el 23 de julio de 2024 la FGR tuvo conocimiento de que Ovidio Guzmán, extraditado por México el 15 de septiembre de 2023, había sido incorporado al programa de testigos protegidos de ese país, esto a través de reportes de medios de comunicación y de representaciones mexicanas en Estados Unidos.

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Dos días después, el 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos notificó el cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán sin consultar previamente al gobierno mexicano.

Ese mismo día, añadió que se llevó a cabo la operación mediante la cual Ismael "El Mayo" Zambada fue extraído ilegalmente del país, en hechos que son investigados por la FGR y que, de acuerdo con la fiscal, comenzaron en Sinaloa y concluyeron en Nuevo México.

Godoy Ramos indicó que la secuencia de estos acontecimientos permite inferir, por su proximidad temporal, posibles vínculos derivados de relaciones familiares y de las organizaciones delictivas involucradas.

"Presumiblemente, el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar, aunado al hecho de la recepción de 17 familiares de Ovidio por parte del gobierno de ese país", señaló.

Según una carta del cofundador del Cártel de Sinaloa, difundida algunos días después de dicha captura, fue traicionado por Guzmán López, debido a que lo había citado a una reunión fuera de Culiacán con el fin de inspeccionar propiedades en la frontera, hecho que podía estar relacionado con la versión de la fiscalía.

La fiscal indicó que la FGR continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el traslado de "El Mayo" a territorio estadounidense.

Investigación y detalles del operativo de captura de El Mayo

Durante la conferencia, la fiscal explicó que desde el 25 de julio del 2024, se realizaron la operación que "devino en la extracción ilegal o secuestro de Ismael 'N', la cual inició en Sinaloa y concluyó en Nuevo México, Estados Unidos".

Godoy explicó que tras la publicación de reportaje del periodista Luis Chaparro, en el que se menciona que el FBI intervino en la operación, surgieron elementos que modifican las investigaciones.

De acuerdo con la FGR, el reportaje refiere que la aeronave utilizada para sacar a "El Mayo" de México era un modelo de la década de 1970 que fue modificado para dificultar su rastreo.

Según explicó Godoy, el avión presentaba alteraciones en "pintura, sistema de luces, de combustible, motor, entre otros", además de que "el plan de vuelo fue alterado, lo mismo que el número de serie para no ser identificado".

Como parte de las investigaciones, personal de la FGR inspeccionó en agosto de 2024 la aeronave en instalaciones del FBI, en El Paso, Texas, y posteriormente en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, sin embargo, la fiscal acusó que las autoridades estadounidenses limitaron las diligencias.

Pese a ello, la FGR informó que logró reconstruir parte del recorrido de la aeronave mediante diversas diligencias periciales.

Entre los avances, la dependencia aseguró haber identificado el sitio donde presuntamente se realizó la reunión en la que Zambada fue privado de la libertad junto con dos de sus escoltas, los cuales permanecen desaparecidos.

La fiscalía también informó que obtuvo el audio de la comunicación entre el piloto y la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, en el que solicita el código transponder para ingresar al espacio aéreo estadounidense.

Precisó que el 14 de agosto de 2024 la FGR presentó una primera solicitud de asistencia jurídica internacional con 11 requerimientos específicos; sin embargo, las autoridades estadounidenses sólo respondieron seis.

"A la fecha se han emitido por parte de la fiscalía a través del área de asuntos internacionales 16 oficios recordatorios insistiendo al Departamento de Justicia en la necesidad de que nos acopien, nos proporcionen la información faltante", detalló.

Ante las nuevas revelaciones sobre la posible participación del FBI, la FGR informó que este miércoles envió una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional para obtener información relacionada con la "planeación, organización, captura, traslado y encubrimiento" del operativo.

Godoy advirtió que, de confirmarse la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, podrían configurarse violaciones al derecho nacional e internacional.

"Todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense", afirmó.

La fiscal agregó que la investigación permanece abierta y que la institución continuará integrando pruebas para determinar las responsabilidades derivadas del operativo que culminó con la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos.