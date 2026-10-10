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Potentes sismos sacuden Panamá

Se registran dos temblores de magnitud 7.7 y 6.6; hasta ahora no se reportan víctimas fatales

Por AP

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Potentes sismos sacuden Panamá
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      Ciudad de Panamá.- Dos potentes terremotos de magnitud 7.7 y 6.6, así como una serie de réplicas, sacudieron Panamá el viernes dañando varios edificios y obligando a realizar evacuaciones en la región central del país. Las autoridades no han reportado víctimas fatales.

      El primer terremoto tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, en el extremo sur de la región central de Panamá, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés). Se produjo a una profundidad de 10 kilómetros y tuvo múltiples réplicas.

      Tras las réplicas, el mismo organismo informó un segundo temblor de magnitud 6.6.

      Residentes de la Ciudad de Panamá visiblemente conmocionados se congregaron en las calles al sentir el primer temblor.

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      Televisores locales mostraron imágenes de daños en algunos edificios en el distrito de Penonomé, unos 160 kilómetros al oeste de la capital. Una catedral católica, la fachada de un hotel y el edificio de la Gobernación resultaron severamente afectados, según se pudo apreciar y confirmaron después de las autoridades.

      El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que "nadie estaba preparada, ni nadie nunca está preparado para este tipo de desastre". El mandatario se trasladó por la tarde a Penonomé, uno de los lugares más afectados.

      Mulino dijo no tener informes oficiales de víctimas mortales pero no descartó que pudiera haber alguna. "Puede ser, ojalá que no".

      Iglesias y edificios 

      oficiales dañados

      Omar Smith, del Servicio Nacional de Protección Civil, dijo al canal Telemetro Reporta que las afectaciones se habrían dado principalmente en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, situadas en la región central del país.

      Smith informó después de varios heridos por ese primer temblor, sin dar cifras. 

      Uno de ellos, indicó, resultó golpeado por el colapso parcial de una infraestructura en la localidad de Penonomé.

      Miguel Batista, alcalde de Pedasí, localidad situada en la provincia costera de Los Santos y colindante con Herrera, dijo que un edificio se derrumbó en playa Venado pero que en ese momento no había personas en el inmueble. "No se reportan víctimas".

      La subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil, Malitzie Rivera, dijo que hay edificios gubernamentales y privados dañados y servicios básicos interrumpidos en Los Santos.

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