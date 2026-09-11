Precio récord del diésel en Estados Unidos supera 6 dólares

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CHICAGO (AP) — El precio del diésel en Estados Unidos batió un nuevo récord el viernes al superar los 6 dólares por galón (3,78 litros) en promedio, mientras la guerra de Washington con Irán altera el flujo mundial de combustible.

Precio diésel Estados Unidos alcanza nuevo récord

El promedio nacional de casi 6,06 dólares supone un aumento con respecto a los 5,85 dólares de la semana pasada y a los casi 3,71 dólares de esta misma época del año pasado, según el club automovilístico AAA.

El incremento del precio del combustible implica un transporte más caro para una larga lista de productos de uso cotidiano. Esto se debe a que el diésel se utiliza en muchas redes de transporte de mercancías y reparto. Y algunas empresas ya han trasladado el alza en los costos a los consumidores en forma de cargos adicionales en pedidos online y en paquetes enviados por correo.

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Los compradores pueden sentir cada vez más el impacto en su bolsillo, especialmente en los pasillos de comestibles. Los alimentos perecederos, como la carne y los productos agrícolas, se ven especialmente afectados porque deben transportarse y reabastecerse con frecuencia, o pueden cosecharse con maquinaria agrícola que utiliza este tipo de combustible.

Puede pasar un tiempo antes de que estos costos se reflejen en los precios finales. Pero no parece que el alza del diésel vaya a remitir pronto.

Los precios del diésel y de la gasolina regular en las gasolineras, que el viernes alcanzaron un promedio de casi 4,30 dólares en Estados Unidos, siguen de cerca los del crudo. Y el petróleo ha retomado su alza recientemente. Esta semana, el Brent —el referente internacional— y el crudo de Estados Unidos superaron los 100 dólares por barril por primera vez en meses, mientras los combates entre Washington y Teherán volvían a intensificarse.

Impacto en la cadena de suministro y alimentos

Las ramificaciones políticas podrían acumularse mientras tanto. El presidente Donald Trump, que ha intentado repetidamente restar importancia a los efectos de la guerra que ayudó a iniciar, dijo que es probable que los precios del petróleo no bajen hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se llevarán a cabo en noviembre.

Qué impulsa el reciente aumento del precio del diésel

Los precios del diésel en Estados Unidos ahora son más de un 60% más altos que antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán a finales de febrero, cuando el promedio nacional se situaba en alrededor de 3,76 dólares por galón, según AAA. Los precios subieron rápidamente a medida que el costo del crudo —el principal ingrediente de combustibles refinados como el diésel y la gasolina— se disparó en medio de complicaciones en la cadena de suministro en todo Oriente Medio, en particular, con la interrupción de la mayor parte del tráfico de petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz.

A pesar de algunas esperanzas de paz a principios del verano, el petróleo ha retomado ahora su escalada mientras los combates vuelven a intensificarse. Y se acumulan más interrupciones del suministro. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó el viernes que la producción de petróleo saudí cayó el mes pasado a su nivel más bajo en tres décadas debido a los ataques hutíes contra sus instalaciones energéticas.

Y en otros lugares, las pérdidas en Oriente Medio se han visto amplificadas por la guerra en Ucrania, como también señaló el viernes la AIE. Las interrupciones en el sistema de refinación de Rusia derivadas de los intensos ataques ucranianos han detenido casi por completo las exportaciones de productos.

Cuando se ajustan por inflación, los precios del combustible han sido más altos en el pasado. Antes de la crisis financiera de 2008, por ejemplo, el diésel alcanzó alrededor de 4,74 dólares por galón, equivalente a 7,20 dólares en 2026, según los datos más recientes del gobierno. Y el récord de 2022 de casi 5,82 dólares —alcanzado apenas meses después de que Rusia invadiera Ucrania— sería de alrededor de 6,56 dólares este año si se tiene en cuenta la inflación.

Eso no quita el dolor de los elevados precios actuales, que ya provocan efectos en cadena para la economía y mayores costos de vida. Los conductores también sienten el golpe con la gasolina.

El promedio de 4,29 dólares por un galón de gasolina regular sin plomo, alcanzado el viernes, representa un incremento con respecto a los 2,98 dólares antes de la guerra con Irán, aunque todavía está por debajo del pico de 2022 de casi 5,02 dólares por galón a escala nacional.

El diésel ha sido más caro que la gasolina en Estados Unidos durante décadas, y su precio ha subido a un ritmo más rápido antes. Algunas razones son una menor flexibilidad en la demanda y la posición del diésel en el comercio mundial en general. Los hogares individuales pueden encontrar maneras de conducir menos cuando los precios de la gasolina son altos, por ejemplo, pero hay menos sustitutos inmediatos para las redes que dependen del diésel para transportar mercancías en todo el mundo.

Todas las miradas están en los alimentos

El diésel es una parte integral de cada segmento de la cadena de suministro de alimentos. Sustenta la maquinaria agrícola y los barcos pesqueros, así como los trenes y camiones que viajan a las tiendas de comestibles.

El combustible representa aproximadamente entre el 15% y el 30% del costo total de los alimentos, según la Independent Grocers Alliance, una agrupación de 7.500 supermercados globales. Por lo tanto, el aumento en el costo del diésel a menudo encarece los comestibles, aunque puede pasar un tiempo antes de que los impactos energéticos se abran paso por la cadena de suministro.

Los artículos que necesitan mantenerse refrigerados mientras se transportan suelen ser los primeros en presentar aumentos de precios, según David Ortega, profesor de economía y política alimentaria de la Universidad Estatal de Michigan. En julio, por ejemplo, los precios generales de los comestibles en Estados Unidos subieron un 2,7% en comparación con el año anterior, pero los precios de los mariscos subieron un 7% y los de la fruta fresca un 4,9%.

Ortega advirtió que otros factores también pueden influir. La lechuga también enfrentó mayores costos de transporte en julio, pero una caída de la demanda debido al brote de cyclospora hizo que los precios bajaran.

Aun así, los consumidores podrían sentir más presión cuanto más tiempo se mantenga el alza en los precios del diésel.

"Al principio, gran parte del aumento de costos se absorbe a lo largo de la cadena de suministro mediante los contratos de transporte existentes y los márgenes de los minoristas", explicó Ortega la semana pasada. "Pero a medida que los contratos se revalorizan y los recargos por combustible se afianzan, una mayor parte de ese costo llega a la tienda de comestibles".

Producción petrolera en Oriente Medio y efectos globales

Los impactos del combustible se extienden por todas partes

En abril, el gigante del comercio electrónico Amazon implementó un recargo temporal del 3,5% por combustible y logística para algunos vendedores externos. Al principio de la guerra, United Parcel Service, FedEx y el Servicio Postal de Estados Unidos también añadieron tarifas a algunos de los paquetes que envían citando el aumento de los costos del combustible en general.

Los expertos advierten que las subidas de precios podrían acumularse cuanto más tiempo se mantenga el aumento en el precio del diésel. Varios productos más también se transportan mediante redes impulsadas por diésel, como la ropa, cosméticos y muebles.

Las ramificaciones se extienden más allá de los bienes de consumo. Algunos autobuses y trenes de transporte público también funcionan con diésel. Y los generadores diésel se utilizan a menudo como energía de respaldo o de emergencia, e incluso como fuentes centrales de electricidad en algunas partes remotas del mundo.

Los expertos advierten que las consecuencias podrían seguir profundizándose, particularmente en países africanos y asiáticos, que dependen más de las importaciones de Oriente Medio y ya han sido los más golpeados por los impactos energéticos.

Según los datos más recientes de Global Petrol Prices, los precios del diésel en Nigeria se han disparado más de un 90% desde finales de febrero, seguidos por casi un 87% en Indonesia y un 80% en Líbano.

Las etiquetas de precios varían ampliamente entre países, debido a factores que van desde los impuestos al combustible hasta las condiciones económicas locales. Hasta el lunes, los precios del diésel en Nigeria eran de alrededor de 4,95 dólares por galón (1.730 nairas por litro) en promedio. Mientras tanto, el precio más alto reportado por Global Petrol Prices fue en Hong Kong, donde los costos del diésel han subido casi un 26% durante la guerra y promediaron el lunes 17,78 dólares por galón (casi 37 dólares de Hong Kong por litro).

Podría haber por delante un largo camino de suministro restringido, y quizá precios cada vez más altos.

S&P Global Energy dijo el jueves que ahora no proyecta que la producción de crudo en Oriente Medio vuelva a los niveles previos a la guerra para finales de 2027.

"El mercado no está volviendo a la calma, se está ajustando a la nueva normalidad", dijo Jim Burkhard, vicepresidente y jefe global de investigación de crudo en S&P Global Energy, señalando que los desafíos de seguridad y logística siguen limitando los flujos de petróleo.