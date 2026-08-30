Premier de Ontario responde a Trump

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Toronto, Canadá.- El primer ministro de Ontario, Doug Ford, respondió el sábado al decreto del presidente Donald Trump sobre el "lago Estados Unidos" con un mensaje del tamaño de una valla publicitaria en la orilla canadiense: "Lago Ontario. Ahora y siempre".

Con una camiseta de la selección de fútbol de Canadá, Ford presentó el letrero cerca de Grimsby, Ontario, y posó para fotografías. El cartel, de 7,3 por 3,6 metros (24 por 12 pies), está montado sobre patas de 1,8 metros, lo que sitúa su parte superior a unos 5,5 metros del suelo, aproximadamente la altura de dos pisos. El mensaje también está escrito en francés.

Fue la más reciente muestra de desafío después de que Trump firmara una orden ejecutiva en la que ordena a agencias federales de Estados Unidos que llamen "lago Estados Unidos" al lago Ontario.

Tras meses de aranceles, amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos y ataques personales contra sus líderes, la medida ha sido recibida en Canadá, en gran medida, con burlas.

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Ford sostuvo que Trump intentaba cambiar el nombre del lago porque Ontario y Canadá "se estaban defendiendo", y argumentó que el nombre sobrevivirá al presidente.

"Mucho después de que el presidente Trump se haya ido, seguirá llamándose Lago Ontario", afirmó Ford en un vídeo publicado en redes sociales.

El primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, comparó a Trump con una banda de rock envejecida que intenta revivir un viejo éxito.

Las burlas no se limitaron a los políticos. El historiador canadiense Robert Bothwell era aún más mordaz. "¿El país más grande del mundo se toma en serio a este idiota?", preguntó.