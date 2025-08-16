logo pulso
Prensa Española asegura que Gutiérrez Müller vivirá en Madrid

La mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller a España revive la tensión generada por la exigencia de disculpas a la corona española. Jesús Ernesto inicia estudios en Madrid. Gutiérrez Müller en proceso de obtener la nacionalidad española.

Por El Universal

Agosto 16, 2025 04:32 p.m.
A
Prensa Española asegura que Gutiérrez Müller vivirá en Madrid

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto, según reportó el diario ABC.

Según reportes del periódico español, Gutiérrez Müller vivirá en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiará en la Universidad Complutense de Madrid.

En la nota titulada "La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid", el medio recordó la polémica del 2019 cuando el expresidente López Obrador y su esposa exigieron a la corona española que admitiera "su responsabilidad histórica por ofensas realizadas durante la conquista" y exigió una disculpa pública, lo que generó tensiones entre los gobiernos de México y España.

Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de la también escritora sobre su cambio de residencia a Madrid, aunque se han publicado diversos reportes en medios sobre que solicitó la nacionalidad española amparada en la ley de Memoria Democrática, debido a que es nieta de catalanes y castellanos.

En el año 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envío cartas al rey de España Felipe VI y al Papa Francisco para que se hiciera "un relato de agravios" y se pida perdón a los pueblos originarios de México por la violación a derechos humanos en la Conquista de España a México.

"Envié ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los que ahora se conoce como derechos humanos, hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la Cruz, se edificaron las iglesias arriba de los templos, bueno se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos", sostuvo.

La noticia generó reacciones en España, donde personajes como el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte señaló que la esposa de López Obrador se muda a Madrid "Violentando su honrada conciencia indigenista".

