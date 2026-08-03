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Preocupa a Israel acuerdo de desarme de Hamás

El grupo está comprometido a reconstruir su aparato militar, en lugar de desmilitarizarse

Por AP

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Preocupa a Israel acuerdo de desarme de Hamás
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      TEL AVIV, Israel.- Israel ha compartido "serias preocupaciones de seguridad" con la Casa Blanca respecto del acuerdo propuesto de desarme con Hamás, manifestó un funcionario israelí, mientras ataques israelíes en Gaza durante la noche y hasta el domingo en la tarde dejaron al menos 17 muertos, incluidos niños.

      Las declaraciones de Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, fueron algunos de los primeros comentarios públicos desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el acuerdo.

      Spielman le dijo a The Associated Press que la evaluación de inteligencia de Israel es que Hamás sigue comprometido a reconstruir su aparato militar, en lugar de desmilitarizarse de manera genuina. 

      Señaló que las fuerzas armadas israelíes no se retirarían de Gaza —donde controlan más del 60% del territorio— antes de que Hamás se desarme.

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      "Nuestra evaluación es que, si nos replegamos antes de que Hamás esté verdaderamente desarmado, ampliará rápidamente su presencia en toda Gaza, reconstruirá su infraestructura terrorista, volverá a amenazar a las comunidades israelíes e intentará llevar a cabo otro ataque al estilo del 7 de octubre", afirmó, en referencia a la ofensiva de milicianos de Hamás contra Israel en 2023 que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

      "Desarmar significa entregar básicamente las armas. Nada menos", sostuvo Spielman.

      Hizo sus comentarios días después de que Hamás dijera que comenzaría a desarmarse como parte del alto el fuego.

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