logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Pueblo llora a Harald V

Por EFE

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
A
Pueblo llora a Harald V
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Oslo, Noruega.- Haakon VIII se dirigió este sábado por primera vez como monarca al pueblo noruego en un discurso en memoria de su padre, Harald V, fallecido el viernes a los 89 años de edad, y en cuyo homenaje los ciudadanos continuaron a lo largo de todo el día depositando flores frente al Palacio Real de Oslo.

      "Ahora que mi padre nos ha dejado, tengo por delante una gran tarea. Siempre nos ha recordado en la familia que cada uno debe hacer las cosas a su manera. Encontrar su propio camino. Ser uno mismo. Sucedió a su padre, el rey Olav, quien a su vez sucedió a su padre, el rey Haakon. Ahora es mi turno", dijo Haakon VIII, quien decidió compartir con sus predecesores el lema "Todo por Noruega".

      Haakon VIII destacó el papel de su madre, la reina Sonia, compañera de vida de Harald y de la que dijo que contribuyó a que, juntos, formaran una sólida pareja real que se complementaba a la perfección.

      "Feliz aniversario, querida mamá", dijo el rey, al recordar que este sábado se cumplen 58 años desde que Sonia y Harald V contrajeran matrimonio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En tanto, las muestras de cariño por el monarca fallecido no cesaron y lo que el viernes era un mar de flores frente al Palacio Real de Oslo para honrar la memoria del rey Harald V de Noruega, fallecido esa misma mañana, se había convertido este sábado en un verdadero océano.

      Desde primera hora de la mañana, miles de noruegos recorrieron las calles del centro de la capital con ramos en las manos para despedir al rey Harald V, en una procesión espontánea que no se detuvo durante todo el día.

      Ni siquiera el cambiante tiempo de Oslo ha conseguido interrumpirlo. El sol que acompañó las primeras horas dio paso a la lluvia y después a momentos de fuerte tormenta.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Riada en Nepal suma 700 muertos y miles desaparecidos
        Riada en Nepal suma 700 muertos y miles desaparecidos

        Riada en Nepal suma 700 muertos y miles desaparecidos

        SLP

        EFE

        Las autoridades trabajan en rescates y toman muestras de ADN para identificar cuerpos

        Chavistas rechazan imperialismo de EU en Venezuela
        Chavistas rechazan imperialismo de EU en Venezuela

        Chavistas rechazan 'imperialismo' de EU en Venezuela

        SLP

        EFE

        Los manifestantes exigen liberación de Nicolás Maduro

        Netanyahu condena incursión de colonos israelíes en Qusra
        Netanyahu condena incursión de colonos israelíes en Qusra

        Netanyahu condena incursión de colonos israelíes en Qusra

        SLP

        EFE

        El Ejército israelí confiscó vehículos y realiza investigaciones para detener a los responsables

        Ataque ruso en depósito cerca de Kiev deja 37 muertos
        Ataque ruso en depósito cerca de Kiev deja 37 muertos

        Ataque ruso en depósito cerca de Kiev deja 37 muertos

        SLP

        El Universal

        Zelensky impulsa producción de drones para responder ataques y proteger Kiev y Chernihiv.