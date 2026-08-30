Pueblo llora a Harald V

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Oslo, Noruega.- Haakon VIII se dirigió este sábado por primera vez como monarca al pueblo noruego en un discurso en memoria de su padre, Harald V, fallecido el viernes a los 89 años de edad, y en cuyo homenaje los ciudadanos continuaron a lo largo de todo el día depositando flores frente al Palacio Real de Oslo.

"Ahora que mi padre nos ha dejado, tengo por delante una gran tarea. Siempre nos ha recordado en la familia que cada uno debe hacer las cosas a su manera. Encontrar su propio camino. Ser uno mismo. Sucedió a su padre, el rey Olav, quien a su vez sucedió a su padre, el rey Haakon. Ahora es mi turno", dijo Haakon VIII, quien decidió compartir con sus predecesores el lema "Todo por Noruega".

Haakon VIII destacó el papel de su madre, la reina Sonia, compañera de vida de Harald y de la que dijo que contribuyó a que, juntos, formaran una sólida pareja real que se complementaba a la perfección.

"Feliz aniversario, querida mamá", dijo el rey, al recordar que este sábado se cumplen 58 años desde que Sonia y Harald V contrajeran matrimonio.

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En tanto, las muestras de cariño por el monarca fallecido no cesaron y lo que el viernes era un mar de flores frente al Palacio Real de Oslo para honrar la memoria del rey Harald V de Noruega, fallecido esa misma mañana, se había convertido este sábado en un verdadero océano.

Desde primera hora de la mañana, miles de noruegos recorrieron las calles del centro de la capital con ramos en las manos para despedir al rey Harald V, en una procesión espontánea que no se detuvo durante todo el día.

Ni siquiera el cambiante tiempo de Oslo ha conseguido interrumpirlo. El sol que acompañó las primeras horas dio paso a la lluvia y después a momentos de fuerte tormenta.