¿Qué pasó en Columbine en 1999?; la masacre que marcó a EU

Este lunes se registró un hecho inédito en la cima de la pirámide de la Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, donde un hombre abrió fuego contra un grupo de extranjeros, dejando como saldo dos personas muertas y siete heridas.

El atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez, resultó lesionado en una pierna tras la intervención de elementos de la Guardia Nacional y más tarde se quitó la vida.

Aunado a ello, se confirmó que el individuo tenía parafernalia relacionada con la masacre de Columbine, Colorado, de 1999.

Contexto histórico

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El 20 de abril de 1999, dos alumnos de la escuela secundaria Columbine High School, en Littleton, ingresaron al plantel armados con un rifle, un revólver y dos escopetas, y comenzaron a disparar contra sus compañeros, principalmente en la cafetería y la biblioteca, de acuerdo con un artículo de la BBC.

Los atacantes, Eric Harris y Dylan Klebold, asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor antes de quitarse la vida. Además, 21 personas resultaron heridas por disparos, mientras que otras tres sufrieron lesiones durante la evacuación.

El saldo pudo haber sido aún más grave si los explosivos que colocaron previamente en distintos puntos de la escuela hubieran detonado.

El caso generó una cobertura mediática sin precedentes en su momento y dio lugar a múltiples publicaciones, además de inspirar el documental Bowling for Columbine, dirigido por Michael Moore, que obtuvo el Oscar a Mejor Documental en 2003.