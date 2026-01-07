¿Qué significa la captura de Maduro para Putin y la guerra en Ucrania?

La operación relámpago de Estados Unidos para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro puede verse tanto como un beneficio como una carga para el presidente ruso Vladímir Putin, cuyas fuerzas fracasaron en un intento de capturar la capital de Ucrania y derrocar a su líder al inicio de la invasión de Moscú hace casi cuatro años.

El derrocamiento de Maduro destaca otro fracaso del Kremlin para apoyar a un aliado, tras la caída del expresidente sirio Bashar Assad en 2024 y los ataques del año pasado de Estados Unidos e Israel en Irán. Con Estados Unidos decidido a establecer control sobre Venezuela, Rusia corre el riesgo de perder un punto estratégico en el hemisferio occidental, junto con miles de millones de dólares invertidos en su industria petrolera.

Sin embargo, las acciones del presidente Donald Trump en Venezuela también están causando inquietud en las naciones occidentales y dando al Kremlin nuevos argumentos para defender su guerra en Ucrania.

Además, el interés de Trump en arrebatar Groenlandia al aliado de la OTAN, Dinamarca, también amenaza con desestabilizar a la alianza militar en el momento en que los esfuerzos liderados por Estados Unidos para negociar la paz en Ucrania entran en una etapa crucial, distrayendo a sus miembros de sus esfuerzos por apoyar a Kiev y proporcionarle garantías de seguridad.

El mismo Putin no ha comentado sobre las acciones de Estados Unidos en Venezuela, que sus diplomáticos han denunciado como un acto de agresión flagrante. Dmitry Medvedev, el expresidente ruso que además sirve como adjunto de Putin en el Consejo de Seguridad presidencial, de manera similar reprendió a Washington por pisotear el derecho internacional, pero también elogió a Trump por defender los intereses de Estados Unidos.

"Aunque la acción de Trump es completamente ilegal, no se le puede negar cierta consistencia: él y su equipo están defendiendo muy agresivamente los intereses nacionales de su país", señaló Medvedev.

El miércoles, Estados Unidos dijo que había incautado dos petroleros sancionados vinculados a Venezuela, incluyendo uno con bandera rusa en el Atlántico Norte.

Las "esferas de influencia" de Moscú

Desde la anexión ilegal de la península de Crimea en Ucrania en 2014, que siguió al derrocamiento de un presidente aliado del Kremlin en Kiev, Putin ha buscado justificar su acción describiendo a su vecino como parte de la esfera de influencia de Rusia, donde no se puede permitir la intromisión occidental.

Putin ha argumentado que, al igual que Estados Unidos se irritaría ante cualquier presencia militar extranjera en el hemisferio occidental, Rusia ve la expansión de la OTAN hacia sus fronteras como una gran amenaza para la seguridad. Citó la intención de Ucrania de unirse a la alianza militar como una razón clave detrás de su invasión.

"Hemos dejado claro e inequívoco que una mayor expansión hacia el este de la OTAN es inaceptable", dijo Putin poco antes de enviar tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022. "¿Somos nosotros los que colocamos misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos? No, es Estados Unidos quien ha traído sus misiles a nuestra puerta".

Mucho antes de la invasión, Rusia tanteó el terreno para un posible acuerdo bajo el cual se abstendría de interferir en América Latina a cambio de que Estados Unidos ofreciera a Moscú libertad de acción en Europa.

Fiona Hill, quien supervisó a Rusia y Europa en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, testificó ante el Congreso en 2019 que los rusos estaban señalando su disposición a hacer tal arreglo, involucrando a Venezuela y Ucrania.

Rusia nunca hizo una oferta formal, dijo Hill a The Associated Press en una entrevista, pero el entonces embajador de Moscú en Washington, Anatoly Antonov, "insinuó... muchas veces" que Rusia podría ceder su influencia en Venezuela a Estados Unidos a cambio de una esfera de influencia en Europa.

Ella dijo que la administración Trump no estaba interesada en las propuestas rusas que describió como una oferta de "insinuación, codazo, guiño, ¿qué tal si hacemos un trato?". En abril de 2019, Hill fue enviada a Moscú para transmitir el mensaje de que "a nadie le interesa... Ucrania y Venezuela no están relacionadas entre sí".

Hill dijo que no sabía si los vientos han cambiado ahora y si hubo algún acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para intercambiar esferas de influencia en Venezuela y Ucrania, pero señaló que muchos funcionarios, incluida ella misma, que estuvieron involucrados en "contener" a Trump en su primer mandato ya no están en el segundo.

Ella argumentó que el secretario de Estado, Marco Rubio, probablemente sería el único miembro de la administración Trump que ahora se resistiría a tal propuesta, pero agregó que otros, incluido el enviado estadounidense, Steve Witkoff, podrían tener una visión diferente.

"¿Quién sabe de qué han estado charlando recientemente Witkoff y otros?", preguntó Hill.

Antes de que Maduro fuera capturado, AP informó que Rusia había comenzado a evacuar a las familias de los diplomáticos de Venezuela. Cuando se le preguntó sobre el movimiento, Hill dijo que no sería "implausible" que Witkoff diera a Moscú un "aviso de cortesía".

Sam Greene, un experto en Rusia del King´s College de Londres, observó que Moscú podría haber retrocedido en Venezuela con la expectativa de que Estados Unidos le diera libertad de acción en Ucrania.

"Mi preocupación es que pueda ser parte de un acuerdo tácito, por el cual Washington, Moscú y Beijing acuerdan no disuadirse mutuamente contra intervenciones en sus supuestas esferas de influencia", escribió en X.

La presencia de Rusia en el hemisferio occidental

Antes de la invasión de Ucrania, altos funcionarios rusos habían emitido advertencias vagas de que Moscú podría desplegar tropas o activos militares en Cuba y Venezuela, declaraciones que Estados Unidos desestimó como fanfarronadas. Algunos trazaron paralelismos con la Crisis de los Misiles en Cuba de 1962, cuando la Unión Soviética desplegó misiles en Cuba y Estados Unidos impuso un bloqueo naval a la isla.

Los lazos ruso-cubanos se marchitaron después del colapso de la Unión Soviética en 1991, sumiendo a Cuba en una depresión agotadora. Poco después de su primera elección en 2000, Putin ordenó el cierre de una instalación de vigilancia militar construida por los soviéticos en la isla mientras buscaba mejorar los lazos con Washington. Sin embargo, a medida que aumentaban las tensiones con Estados Unidos y sus aliados, Moscú intensificó nuevamente el comercio y otros contactos con Cuba y envió buques de guerra a visitar la isla.

Rusia también ha invertido mucho en la industria petrolera de Venezuela, al igual que China, y ofreció a Caracas préstamos generosos para comprar misiles de defensa aérea de última generación, aviones de combate y otras armas. En varias ocasiones, la más reciente en 2018, envió sus bombarderos Tu-160 con capacidad nuclear a Venezuela en una proyección de fuerza.

Sin embargo, expertos militares han dicho que cualquier intento de Rusia de establecer una presencia militar permanente en el continente enfrentaría desafíos logísticos abrumadores.

La doctrina de "la fuerza hace el derecho"

La captura de Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos fue vista en todo el mundo como el regreso de la doctrina de "la fuerza hace el derecho", respaldando el argumento de Moscú de que su acción en Ucrania protege sus intereses vitales de la misma manera que Washington lo hizo en Venezuela.

Después de su acción en Venezuela, Estados Unidos "no tiene nada que reprochar formalmente a nuestro país", señaló Medvedev.

Hill señaló que la captura de Maduro hace más difícil para los países condenar la acción de Rusia en Ucrania porque "acabamos de tener una situación en la que Estados Unidos ha tomado el control —o al menos decapitado el gobierno de otro país—, usando ficción".

Estados Unidos acusa a Maduro y otros de trabajar con cárteles de drogas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína al país.

Fyodor Lukyanov, un experto en política exterior con conexiones en el Kremlin, con sede en Moscú, observó que "si consideramos lo que está sucediendo desde la perspectiva de establecer un precedente, entonces no podríamos pedir nada mejor, y esto incluye la convicción de Trump de que las autoridades en Venezuela deben ser aprobadas por Washington".

Mientras tanto, los halcones rusos argumentan que la acción de Estados Unidos en Venezuela ha creado un nuevo sentido de urgencia para que Moscú acelere dramáticamente su ofensiva en Ucrania.

"Ucrania bajo nuestro control total es nuestro pase al club de las Grandes Potencias", escribió en un comentario Alexander Dugin, un ideólogo nacionalista de línea dura.