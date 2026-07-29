Ucrania bombardea refinerías rusas en Perm y Ryazan

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Ucrania bombardeó dos de las mayores refinerías de petróleo de Rusia en su último ataque de largo alcance, informaron autoridades el miércoles, mientras Kiev intensifica la presión económica, militar y diplomática sobre Moscú.

Los ataques casi diarios de Ucrania con drones y misiles de largo alcance —armas desarrolladas en el país— han golpeado instalaciones petroleras rusas durante meses. Esto ha provocado una crisis de combustible que avergüenza al Kremlin, más de cuatro años después de que lanzase la invasión total de su vecino.

El ataque nocturno provocó incendios en una refinería de Lukoil en la región rusa de Perm, a más de 1.500 kilómetros (900 millas) de Ucrania, y en la de Ryazan, a unos 400 kilómetros (180 millas) de la frontera, indicaron el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Estado Mayor en comunicados separados.

Las refinerías tienen una capacidad de producción anual combinada de alrededor de 220 millones de barriles de petróleo, según Ucrania, y hacen una contribución vital al esfuerzo militar de Rusia y a los ingresos de su gobierno.

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No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones. El gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, declaró solo que seis personas fueron trasladadas al hospital tras un ataque con drones. Añadió que restos de los aparatos causaron incendios en "sitios industriales" no identificados.

El minorista en línea ruso Wildberries, un importante proveedor comparado con Amazon que Ucrania ha atacado en los últimos días, indicó que evacuó a empleados de una instalación en Ryazan, pero no dio más detalles.

Rusia cuenta con sofisticadas defensas antiaéreas, pero es difícil cubrir por completo su vasto territorio.

Los ataques se produjeron horas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitara Washington el martes para conversar con el presidente estadounidense Donald Trump con el fin de impulsar más ayuda norteamericana para la lucha contra Rusia.

"Rusia debe sentir que cada día de esta guerra solo le supondrá un costo mayor. Necesitamos debilitar al agresor y mantener la presión para acercarnos al fin de esta guerra", señaló Zelenskyy en redes sociales.

Los recientes éxitos de alto perfil de Ucrania frente a Rusia han impresionado a Washington y han ayudado a restablecer la buena voluntad de Estados Unidos después de las reticencias de Trump al inicio de su segundo mandato para seguir apoyando a Kiev. Esa postura había hecho temer que Ucrania y Europa tuvieran que hacer frente solas a la agresión rusa.

Zelenskyy dice que mantuvo una buena reunión con Trump

El mandatario ucraniano afirmó que mantuvo una "buena reunión" con el presidente estadounidense y Trump describió el encuentro como un "Gran Honor". Las conversaciones fueron a puerta cerrada.

"Se discutieron muchas cosas. ¡La reunión salió muy bien!", escribió Trump en Truth Social.

Zelenskyy apuntó que también se reunió en Washington con más de 60 senadores, de los dos partidos estadounidenses, mientras Ucrania impulsa más sanciones contra Rusia. También se vio con representantes de Lockheed Martin, días después de recibir en Kiev a una delegación de Raytheon.

Los fabricantes de armas estadounidenses son una fuente crucial de armamento sofisticado, como los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que Ucrania espera poder fabricar por sí misma. Trump anunció a principios de mes que concedería a Kiev licencias para fabricar los Patriots que necesita para contrarrestar los misiles balísticos de Rusia.

Zelenskyy afirma que Ucrania está conversando sobre la producción conjunta y el intercambio de tecnología tanto con Lockheed Martin como con Raytheon.

Ucrania está lista para compartir su tecnología de drones, que no solo son de vanguardia sino que han sido probados en combate. Su rápida innovación técnica ha rendido frutos, ya que ayuda a contener al ejército ruso, más grande que el de Kiev, en la línea del frente y corta sus suministros al golpear zonas de retaguardia.

Estas acciones han impresionado a países de todo el mundo. Matthew Whitaker, embajador de Estados Unidos ante la OTAN, sostuvo durante una visita a Ucrania a principios de semana: "Desde el reconocimiento y la logística hasta los ataques de precisión, Ucrania ha mostrado al mundo cómo los sistemas no tripulados pueden dar a fuerzas más pequeñas una ventaja decisiva".

Enviados de EEUU visitarán Kiev, pero no se fijó fecha

Las perspectivas de un acuerdo para poner fin a los combates parecen escasas, pese a la campaña diplomática que llevó a cabo durante un año por parte del gobierno de Trump.

Pero las autoridades estadounidenses también acordaron que Steve Witkoff y Jared Kushner, los principales enviados del presidente, harán un viaje a Kiev en algún momento en el futuro, según una persona familiarizada con las conversaciones que habló bajo condición de anonimato para pronunciarse acerca de la reunión a puerta cerrada.

El mayor general Mykhailo Drapatyi, el nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, escribió en redes sociales el miércoles que mantuvo su primera conversación telefónica con el general Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa y comandante del Mando Europeo de Estados Unidos.

"Expuse mi visión de la victoria de Ucrania y las capacidades necesarias para lograrla", señaló Drapatyi, que fue nombrado la semana pasada dentro de una reorganización del gobierno.

"En esta etapa de la guerra, debemos reforzar las operaciones en múltiples ámbitos, impedir la infiltración enemiga en nuestras líneas defensivas y ampliar tanto los ataques de precisión de largo alcance como los de alcance medio contra el enemigo", añadió.

Ucrania dice que alcanzó más de 200 barcos rusos en tres semanas

Las unidades ucranianas también han alcanzado 201 embarcaciones rusas durante las últimas tres semanas en el mar Negro y el mar de Azov, que limitan con ambos países, dijo un alto funcionario militar.

El conteo no incluye embarcaciones alcanzadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania y otros grupos militares, aseguró a última hora del martes un comandante militar ucraniano que solo pudo ser identificado por su indicativo Magyar, de acuerdo con las reglas del ejército ucraniano.

Las fuerzas ucranianas también atacaron una base naval utilizada por Rusia en el mar Negro, según el Estado Mayor.

Además, reportó otras operaciones contra una estación de radar en la región rusa de Bryansk, en la frontera, y contra un sitio de lanzamiento de drones y un puente de una carretera en la parte ocupada de la región oriental ucraniana de Donetsk.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó el miércoles que sus defensas antiaéreas derribaron 295 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas y la Crimea ocupada.

Bombas planeadoras rusas alcanzaron la ciudad nororiental de Járkiv y otros 17 puntos de la región del mismo nombre durante las 24 horas previas, hiriendo a 11 personas, de acuerdo con el jefe del gobierno militar regional, Oleh Syniehubov.